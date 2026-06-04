Atak niedźwiedzia w Japonii. Cztery osoby ranne

Niedźwiedź zaatakował cztery osoby w japońskiej Fukushimie Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Do ataków doszło we wtorek w mieście Fukushima w północno-wschodniej części Honsiu, największej wyspy Japonii. Pierwszy incydent miał miejsce nad ranem czasu lokalnego na terenie stalowni. Straż pożarna otrzymała zgłoszenie o ataku niedźwiedzia czarnego na dwóch pracowników. Następnie ssak uciekł w kierunku pobliskiej strefy mieszkalno-usługowej w dzielnicy Sasakino. Tam zaatakował dwie kolejne osoby: osiemdziesięcioletnią kobietę oraz sześćdziesięcioletniego mężczyznę - podała agencja Kyodo.

Nie mogą złapać niedźwiedzia

Jak poinformował japoński nadawca publiczny NHK, po atakach niedźwiedź przemieścił się na teren zakładu przemysłowego i na nim pozostał. We wtorek władze miasta zatwierdziły możliwość użycia broni usypiającej, w środę poinformowały jednak, że ze względu na kilka czynników nie można było uśpić niedźwiedzia. Po pierwsze, brakowało odpowiedniej ilości miejsca na użycie broni. Po drugie, zwierzę pozostawało ostrożne i nie odwróciło się tyłem do funkcjonariuszy.

W celu schwytania zwierzęcia w środowe popołudnie myśliwi, który również uczestniczą w akcji, rozstawili kolejne pułapki. Władze zapowiedziały, że funkcjonariusze pozostaną w pełnej gotowości. Policja zaapelowała do mieszkańców, by nie zbliżali się do tego obszaru.

Niedźwiedź zaatakował cztery osoby w japońskiej Fukushimie Źródło zdjęcia: Reuters

Populacja niedźwiedzi w Japonii rośnie

W 2025 r. z powodu ataków niedźwiedzi zginęło w Japonii 13 osób. W związku z rosnącym zagrożeniem ze strony tych zwierząt w ubiegłym roku odstrzelono ponad 14 tysięcy osobników. W 2026 roku do ataków niedźwiedzi doszło między innymi w prefekturze Iwate w północnej części Honsiu. Według oficjalnych danych rządowych z 2025 roku szacuje się, że na Honsiu - głównej i największej wyspie archipelagu japońskiego - żyją około 42 tysiące azjatyckich niedźwiedzi czarnych. Wyraźnie wzrosła także populacja niedźwiedzi brunatnych, których liczbę w skali całego kraju, głównie na północnej wyspie Hokkaido, szacuje się obecnie na około 12 tysięcy osobników.

Spotkanie z niedźwiedziem - jak się zachować?

Niedźwiedzie pełnią ważną rolę w ekosystemach, ale jeśli na swojej drodze spotkamy takiego osobnika, należy zachować dużą ostrożność. Oto zasady, o których należy pamiętać:

Oddal się cicho i spokojnie. Nie uciekaj, aby niedźwiedź nie potraktował cię jak zdobycz. Nie wchodź też na drzewo, ponieważ niedźwiedź robi to znacznie lepiej.

Jeśli natrafisz na młode, wycofaj się szczególnie ostrożnie. W pobliżu może być samica, która w ich obronie może być bardzo niebezpieczna.

Nie karm niedźwiedzi, nie zostawiaj resztek jedzenia czy opakowań, które mogą je zainteresować. Niedźwiedzie są szczególnie niebezpieczne podczas żerowania.

Nie podchodź do nich, żeby zrobić zdjęcie czy nagrać film. Błysk flesza czy świecenie latarką mogą je rozdrażnić.

Jeśli staniesz oko w oko z niedźwiedziem, delikatnie rozepnij pas biodrowy plecaka, aby móc go zrzucić - to może zainteresować drapieżnika. Nie wykonuj jednak gwałtownych ruchów i kontroluj jego zachowanie. Nie patrz mu w oczy.

Szczególnie niebezpiecznie jest, kiedy niedźwiedź cię obserwuje i ma położone do tyłu uszy. Wtedy zachowaj szczególną ostrożność, nie wykonuj gwałtownych ruchów, wycofuj się bardzo powoli.

Jeżeli niedźwiedź nie straci zainteresowania tobą, delikatnie połóż się na ziemi, podkurcz nogi, osłoń rękoma szyję i twarz. W większości przypadków zostawi cię w spokoju, w najgorszym razie - powinien najwyżej podrapać.