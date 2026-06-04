Atak niedźwiedzia w Japonii. Cztery osoby ranne
Do ataków doszło we wtorek w mieście Fukushima w północno-wschodniej części Honsiu, największej wyspy Japonii. Pierwszy incydent miał miejsce nad ranem czasu lokalnego na terenie stalowni. Straż pożarna otrzymała zgłoszenie o ataku niedźwiedzia czarnego na dwóch pracowników. Następnie ssak uciekł w kierunku pobliskiej strefy mieszkalno-usługowej w dzielnicy Sasakino. Tam zaatakował dwie kolejne osoby: osiemdziesięcioletnią kobietę oraz sześćdziesięcioletniego mężczyznę - podała agencja Kyodo.
Nie mogą złapać niedźwiedzia
Jak poinformował japoński nadawca publiczny NHK, po atakach niedźwiedź przemieścił się na teren zakładu przemysłowego i na nim pozostał. We wtorek władze miasta zatwierdziły możliwość użycia broni usypiającej, w środę poinformowały jednak, że ze względu na kilka czynników nie można było uśpić niedźwiedzia. Po pierwsze, brakowało odpowiedniej ilości miejsca na użycie broni. Po drugie, zwierzę pozostawało ostrożne i nie odwróciło się tyłem do funkcjonariuszy.
W celu schwytania zwierzęcia w środowe popołudnie myśliwi, który również uczestniczą w akcji, rozstawili kolejne pułapki. Władze zapowiedziały, że funkcjonariusze pozostaną w pełnej gotowości. Policja zaapelowała do mieszkańców, by nie zbliżali się do tego obszaru.
Populacja niedźwiedzi w Japonii rośnie
W 2025 r. z powodu ataków niedźwiedzi zginęło w Japonii 13 osób. W związku z rosnącym zagrożeniem ze strony tych zwierząt w ubiegłym roku odstrzelono ponad 14 tysięcy osobników. W 2026 roku do ataków niedźwiedzi doszło między innymi w prefekturze Iwate w północnej części Honsiu. Według oficjalnych danych rządowych z 2025 roku szacuje się, że na Honsiu - głównej i największej wyspie archipelagu japońskiego - żyją około 42 tysiące azjatyckich niedźwiedzi czarnych. Wyraźnie wzrosła także populacja niedźwiedzi brunatnych, których liczbę w skali całego kraju, głównie na północnej wyspie Hokkaido, szacuje się obecnie na około 12 tysięcy osobników.
Spotkanie z niedźwiedziem - jak się zachować?
Niedźwiedzie pełnią ważną rolę w ekosystemach, ale jeśli na swojej drodze spotkamy takiego osobnika, należy zachować dużą ostrożność. Oto zasady, o których należy pamiętać:
- Oddal się cicho i spokojnie. Nie uciekaj, aby niedźwiedź nie potraktował cię jak zdobycz. Nie wchodź też na drzewo, ponieważ niedźwiedź robi to znacznie lepiej.
- Jeśli natrafisz na młode, wycofaj się szczególnie ostrożnie. W pobliżu może być samica, która w ich obronie może być bardzo niebezpieczna.
- Nie karm niedźwiedzi, nie zostawiaj resztek jedzenia czy opakowań, które mogą je zainteresować. Niedźwiedzie są szczególnie niebezpieczne podczas żerowania.
- Nie podchodź do nich, żeby zrobić zdjęcie czy nagrać film. Błysk flesza czy świecenie latarką mogą je rozdrażnić.
- Jeśli staniesz oko w oko z niedźwiedziem, delikatnie rozepnij pas biodrowy plecaka, aby móc go zrzucić - to może zainteresować drapieżnika. Nie wykonuj jednak gwałtownych ruchów i kontroluj jego zachowanie. Nie patrz mu w oczy.
- Szczególnie niebezpiecznie jest, kiedy niedźwiedź cię obserwuje i ma położone do tyłu uszy. Wtedy zachowaj szczególną ostrożność, nie wykonuj gwałtownych ruchów, wycofuj się bardzo powoli.
- Jeżeli niedźwiedź nie straci zainteresowania tobą, delikatnie połóż się na ziemi, podkurcz nogi, osłoń rękoma szyję i twarz. W większości przypadków zostawi cię w spokoju, w najgorszym razie - powinien najwyżej podrapać.