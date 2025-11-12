Niedźwiadek na lotnisku. Wstrzymano loty

Niedźwiedź pojawił się na lotnisku w Japonii Źródło: Reuters

Jak opisuje agencja Reuters, około godziny 13 lokalnego czasu na japońskim lotnisku Hanamaki położonym w prefekturze Iwate na północnym wschodzie Japonii zauważono młodego niedźwiedzia. Na nagraniu z kamer widać, jak zwierzę wybiega na płytę znajdującą się przed hangarami. Władze lotniska zdecydowały się na czasowe wstrzymanie lotów.

Poszukiwania zakończyły się fiaskiem

Wkrótce po zauważeniu niedźwiadka na miejscu rozpoczęto poszukiwania. Przez około 90 minut służby próbowały go znaleźć, niestety bezskutecznie. Lotnisko wznowiło prace około godziny 14.30.

To nie pierwsza sytuacja, kiedy w Japonii dochodzi do czasowego zamknięcia lotniska z powodu pojawienia się niedźwiedzia. W czerwcu tego roku na płytę portu lotniczego Yamagata na północy wyspy Honsiu również wybiegł niedźwiedź, co doprowadziło do paraliżu.