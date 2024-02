Jak skrzyżowanie pandy i szkieletu. Opisano niezwykłe podwodne stworzenie

Żachwy to gromada morskich bezkręgowców, które występują na całym świecie. Gdy zwierzęta te osiągają formę dorosłą, przechodzą w całkowicie osiadły tryb życia, odżywiając się poprzez filtrację wody. Jak wiele wodnych stworzeń, przyjmują one wiele fantazyjnych kształtów, o czym mogli przekonać się się nurkowie z okolic japońskiej wyspy Kume-jima, którzy wpadli na trop pewnego uroczego bezkręgowca. Jego zdjęcia trafiły do mediów społecznościowych, gdzie podbiły serca internautów. Zwierzak otrzymał wtedy nazwę "gaikotsupandahoya", co można przełożyć na "szkieleto-pando-żachwę".