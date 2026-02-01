Japonia. Największe opady śniegu od ponad 80 lat

Mieszkańcy północnej i zachodniej części Japonii zmagają się z wyjątkowo obfitymi opadami śniegu Źródło: Reuters

Ulice przysypane grubą warstwą śniegu, samochody poruszające się w wąskich korytarzach utworzonych przez śnieg oraz mieszkańcy nieprzerwanie odśnieżający chodniki i ulice - tak wyglądał weekend w wielu regionach Japonii, dotkniętych wyjątkowo intensywnymi opadami.

Śnieg w Japonii. "Odśnieżam, śpię, wstaję i znów odśnieżam"

Jak przekazała agencja informacyjna Reuters, w sobotę potężne śnieżyce uderzyły w północne i zachodnie prefektury Japonii. W mieście Aomori na północy kraju, grubość pokrywy śnieżnej sięgnęła 167 centymetrów - najwięcej od 1945 roku. Z kolei na zachodnim wybrzeżu, w prefekturze Niigata w mieście Uonuma odnotowano aż 273 centymetry śniegu. Trudna sytuacja pogodowa panowała również w mieście Maizuru w prefekturze Kioto, gdzie na zaśnieżonych drogach tworzyły się korki, a piesi z trudem przedzierali się przez wysokie zaspy śniegu.

Mieszkańcy północnej i zachodniej Japonii wskazują, że ich życie sprowadza się obecnie do nieustannego odśnieżania. Jeden z mieszkańców miasta Uonumy mówił, że jego dni wyglądają tak samo.

- Odśnieżam, śpię, wstaję i znów odśnieżam. Czasem jem - opowiada mężczyzna.

Intensywne opady spowodowały utrudnienia w ruchu drogowym i kolejowym. W wielu miejscach mieszkańcy musieli sami usuwać zwały śniegu z dachów i chodników, by zapobiec zniszczeniom i zapewnić sobie bezpieczne dojście do domów.

Mieszkańcy nieprzerwanie odśnieżają ulice i chodniki Źródło: Reuters