Świat Na Fudżi pojawił się pierwszy śnieg. W tym roku stało się to wyjątkowo późno Matylda Dziechcińska |

Śnieżna czapa na górze Fudżi Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Temperatura na szczycie mierzącej 3776 metrów japońskiej góry Fudżi rano w piątek spadła do -6,3 stopnia Celsjusza. Nad jej wierzchołkiem przeszły gęste chmury, z których obficie spadł śnieg. Według pomiarów wokół szczytu utworzyła się jednocentymetrowa warstwa białego puchu.

Pierwsza pokrywa śnieżna na Fudżi pojawia się zwykle 2 października. W 2026 roku stało się to 28 dni później, co jest drugim najpóźniejszym terminem w historii obserwacji.

Meteorolodzy zmienili metodę badania

Jak zauważa japoński dziennik "Asahi", trudno jednak dokonać bezpośredniego porównania grubości pokrywy z poprzednimi latami, ponieważ Japońska Agencja Meteorologiczna zmieniła w tym sezonie metodę obserwacji. Od 1894 roku pracownicy lokalnego biura meteorologicznego do badania ilości śniegu na szczycie stosowali obserwacje wizualne.

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Po 132 latach poprzednią metodę zastąpiono inną, która znacznie dokładniej pomaga oszacować ilość zalegającego śnieżnego puchu. Do zebrania pomiarów wykorzystuje się teraz dane pozyskane z radarów meteorologicznych.

Śnieżna czapa na górze Fudżi Źródło zdjęcia: Reuters

W prefekturze Hokkaido pojawił się śnieg

Zimowa aura w ostatnich dniach pojawiła się także w innych częściach Japonii. W prefekturze Hokkaido w mieście Sapporo pierwszy śnieg w tym sezonie odnotowano 28 października, czyli pięć dni później niż rok temu. Opady były na tyle intensywne, że w środę pokrywa śnieżna w mieście Kamikawa, położonej w głębi Hokkaido, miała 15 centymetrów.

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Zimowa aura przyniosła silny wiatr, który znacznie utrudnia przebywanie na zewnątrz. Według prognoz w Sapporo - stolicy Hokkaido - śnieg może padać z przerwami przez około tydzień. Służby meteorologiczne apelowały do mieszkańców, aby odpowiednio wcześnie przygotowali się na nadejście zimy.