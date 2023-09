"Szacuje się, że do 80 procent niedźwiedzi brunatnych urodzonych w tym roku nie żyje"

Gorbusza (należąca do rodziny łososiowatych ryba), obok żołędzi, jest ważnym źródłem pożywienia dla około 500 niedźwiedzi brunatnych (Ursus arctos) żyjących na terenie wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO półwyspu Shiretoko. Znajduje się on na japońskiej wyspie Hokkaido. Ryba zimuje w morzu, a następnie wraca na tarło do strumieni w Shiretoko między sierpniem a październikiem. Niedźwiedzie brunatne zazwyczaj czyhają na gorbusze płynące w górę rzeki, jednak w ostatnich latach zmuszone są do schodzenia na polowanie aż do morza.