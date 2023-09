Lew zaatakował opiekuna. Mężczyzna nie przeżył

czytaj dalej

Do Polski zbliża się wir niżowy Kilian, który jako orkan przeszedł przez Wyspy Brytyjskie. W naszym kraju przyniesie on nam zachmurzone niebo i opady deszczu, a także spore ochłodzenie. Zanim to jednak nastąpi, przed nami jeszcze jeden dzień ze słoneczną, niemal letnią aurą.