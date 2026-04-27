Kolejne trzęsienie ziemi w Japonii
W poniedziałek w prefekturze Hokkaido na północy Japonii odnotowano trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,2 - podało Europejskie Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne (EMSC). Epicentrum wstrząsów znajdowało się 30 km na południowy zachód od miasta Obihiro w południowej części wyspy Hokkaido, zamieszkanym przez ponad 170 tys. osób. Hipocentrum, czyli miejsce, gdzie rozpoczęło się trzęsienie, zlokalizowane zostało na głębokości 79 km.
Kolejne wstrząsy
Na ten moment nie ma informacji o ofiarach ani zniszczeniach. Lokalne władze nie ogłosiły także ostrzeżenia przed tsunami. Poinformowano, że znajdująca się w okolicy elektrownia jądrowa Tomari pracuje bez zakłóceń.
To kolejne trzęsienie ziemi, jakie nawiedziło Japonię w ostatnich dniach. Kilka dni temu około 100 kilometrów na wschód od miasta Miyako w prefekturze Iwate zarejestrowano wstrząsy o magnitudzie 7,7. Japońska Agencja Meteorologiczna wydała alarmy przed tsunami. Ponad 170 tysięcy mieszkańców zostało objętych nakazem ewakuacji.
Japonia jest położona w tzw. Pacyficznym Pierścieniu Ognia i należy do krajów najbardziej narażonych na trzęsienia ziemi. Rocznie wykrywa się ich tam do 1,5 tys., przy czym większość nie jest odczuwalna przez ludzi.
Źródło: PAP, AP
