Kilkadziesiąt delfinów utknęło na plaży w Japonii. Akcja ratunkowa trwała ponad osiem godzin

Morze wyrzuciło na brzeg w japońskiej prefekturze Chiba kilkadziesiąt delfinów grubogłowych. Zwierzęta utknęły na plaży i nie były w stanie samodzielnie wrócić do wody. Pomimo wysiłków surferów i lokalnych mieszkańców, trzy osobniki nie przeżyły.

Grupa delfinów grubogłowych utknęła w poniedziałek na plaży Tsurigasaki położonej w mieście Ichinomiya w japońskiej prefekturze Chiba. Uwięzione na brzegu ssaki morskie, których było 32, zauważyła surferka. Skontaktowała się w tej sprawie z policją o godzinie 6.25 miejscowego czasu. Służby od razu przystąpiły do akcji ratunkowej.

Akcja ratunkowa delfinów

Akcja ratunkowa delfinów trwała ponad osiem godzin. Brało w niej udział około 40 osób, w tym surferzy i lokalni mieszkańcy. Większość ssaków wróciła do morza, trzy osobniki niestety nie przeżyły. Władze miasta będą monitorować sytuację przez najbliższe kilka dni, ponieważ istnieje możliwość, że wyczerpane zwierzęta ponownie utkną na plaży.

- Mogły wpłynąć grupą do zimnych wód przybrzeżnych, ponieważ ścigały ryby, które stanowią ich pożywienie. Zwierzęta zraniły się na plaży, były niezdolne do normalnego poruszania się - powiedział Yukio Miyauchi, szef Instytutu Oceanografii w Choshi w prefekturze Chiba.

W przeszłości miały miejsce podobne sytuacje, w których grupy delfinów grubogłowych zostały wyrzucone przez morze na brzeg. Do takich incydentów dochodzi zwykle od stycznia do marca, kiedy ssaki te migrują na północ w poszukiwaniu pożywienia.

Delfin grubogłowy (Peponocephala electra) należy do rodziny delfinowatych (Delphinidae). Gatunek ten występuje we wszystkich wodach tropikalnych. Rzadko można go spotkać, ponieważ żyje głównie w otwartych wodach oceanicznych, daleko od brzegów.