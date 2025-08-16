Niedźwiedź rzucił się na turystę. Mężczyzna nie przeżył

Na szlaku na górę Rausu na wyspie Hokkaido w Japonii znaleziono ciało turysty, na którego wcześniej rzucił się niedźwiedź. Mężczyzna zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Władze tego regionu apelowały wcześniej o zachowanie szczególnej ostrożności z powodu pojawiania się tych zwierząt.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Do tragedii doszło w czwartek na szlaku na górę Rausu w pobliżu miejscowości Shari na wyspie Hokkaido. Dwóch mężczyzn schodziło z góry, gdy nagle jeden z nich został zaskoczony przez niedźwiedzia i wciągnięty przez zwierzę do lasu. Jego przyjaciel, idący około 200 metrów za nim, wezwał policję.

Ciało turysty znalezione w lesie

W piątek policja i lokalni myśliwi przeszukali okolicę i znaleźli ciało turysty. W jego pobliżu znaleźli rzeczy mężczyzny, w tym portfel z kartą kredytową i zakrwawioną koszulkę. Krew dostrzeżono także na drzewach i ziemi.

Jak podała policja, mężczyzna zmarł w wyniku utraty krwi wskutek odniesionych urazów. Władze Hokkaido przekazały, że turysta został przetransportowany do szpitala, gdzie lekarze oficjalnie potwierdzili jego śmierć.

Ostrzeżenie przed niedźwiedziami ImagingL/Shutterstock

Trzy zwierzęta odstrzelone

W pobliżu miejsca, gdzie znaleziono mężczyznę, myśliwi znaleźli trzy niedźwiedzie - matkę i dwa młode - donosi japoński portal NHK. Zostały one odstrzelone - poinformował urzędnik z Shari. Instytut badawczy Hokkaido przenalizuje DNA zwierząt, aby ustalić, czy to jedno z nich poturbowało mężczyznę.

Władze ostrzegają przed niedźwiedziami

Władze Shari od lipca ostrzegały turystów, by zachowali czujność na szlakach po tym, jak kilka osób zgłosiło, że zauważyło okolicy kilku niedźwiedzi. Rząd Hokkaido wydał ostrzeżenie w okolicach góry Rausu, zalecając turystom powolne i ciche wycofanie się w przypadku zauważenia zwierzęcia.

"Nie rzucaj kamieniami ani nie krzycz i nie uciekaj, ponieważ może to sprowokować niedźwiedzia. Jeśli znajdziesz ślady lub odchody niedźwiedzia, powinieneś zawrócić" - można przeczytać w komunikacie na stronie internetowej.

Według szacunków opublikowanych w sierpniu, liczba niedźwiedzi brunatnych na Hokkaido spadła w 2023 roku po raz pierwszy od 1991 roku. Rząd wyspy przypisał ten spadek bezprecedensowym polowaniom, które doprowadziły do rekordowej liczby 1804 złapanych osobników w ciągu 12 miesięcy do marca 2024 roku.

Jak zachować się podczas spotkania niedźwiedzia?

Kiedy napotkamy w lesie niedźwiedzia, lepiej zachować dużą ostrożność. Oto zasady, o których należy pamiętać:

Oddal się cicho i spokojnie. Nie uciekaj, aby niedźwiedź nie potraktował cię jak zdobycz. Nie wchodź też na drzewo, ponieważ niedźwiedź robi to znacznie lepiej.

Jeśli natrafisz na młode, wycofaj się szczególnie ostrożnie. W pobliżu może być samica, która w ich obronie może być bardzo niebezpieczna.

Nie karm niedźwiedzi, nie zostawiaj resztek jedzenia czy opakowań, które mogą je zainteresować. Niedźwiedzie są szczególnie niebezpieczne podczas żerowania.

Nie podchodź do nich, żeby zrobić zdjęcie czy nagrać film. Błysk flesza czy świecenie latarką mogą je rozdrażnić.

Jeśli staniesz oko w oko z niedźwiedziem, delikatnie rozepnij pas biodrowy plecaka, aby móc go zrzucić - to może zainteresować drapieżnika. Nie wykonuj jednak gwałtownych ruchów i kontroluj jego zachowanie. Nie patrz mu w oczy.

Szczególnie niebezpiecznie jest, kiedy niedźwiedź cię obserwuje i ma położone do tyłu uszy. Wtedy zachowaj szczególną ostrożność, nie wykonuj gwałtownych ruchów, wycofuj się bardzo powoli.

Jeżeli niedźwiedź nie straci zainteresowania tobą, delikatnie połóż się na ziemi, podkurcz nogi, osłoń rękoma szyję i twarz. W większości przypadków zostawi cię w spokoju, w najgorszym razie - powinien najwyżej podrapać.

Autorka/Autor:kp/dd

Źródło: Australian Broadcasting Corporation, AFP, NHK, The Japan Times