Niedźwiedź rzucił się na turystę. Mężczyzna nie przeżył

16 sierpnia 2025, 17:54
Źródło:
Australian Broadcasting Corporation, AFP, NHK, The Japan Times
Atak niedźwiedzia na Słowacji
Atak niedźwiedzia na SłowacjiFilip Kuffa
wideo 2/11
Niedźwiedzie

Na szlaku na górę Rausu na wyspie Hokkaido w Japonii znaleziono ciało turysty, na którego wcześniej rzucił się niedźwiedź. Mężczyzna zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Władze tego regionu apelowały wcześniej o zachowanie szczególnej ostrożności z powodu pojawiania się tych zwierząt.

PogodaDługoterminowaWeekend

Do tragedii doszło w czwartek na szlaku na górę Rausu w pobliżu miejscowości Shari na wyspie Hokkaido. Dwóch mężczyzn schodziło z góry, gdy nagle jeden z nich został zaskoczony przez niedźwiedzia i wciągnięty przez zwierzę do lasu. Jego przyjaciel, idący około 200 metrów za nim, wezwał policję.

Ciało turysty znalezione w lesie

W piątek policja i lokalni myśliwi przeszukali okolicę i znaleźli ciało turysty. W jego pobliżu znaleźli rzeczy mężczyzny, w tym portfel z kartą kredytową i zakrwawioną koszulkę. Krew dostrzeżono także na drzewach i ziemi.

Jak podała policja, mężczyzna zmarł w wyniku utraty krwi wskutek odniesionych urazów. Władze Hokkaido przekazały, że turysta został przetransportowany do szpitala, gdzie lekarze oficjalnie potwierdzili jego śmierć.

Ostrzeżenie przed niedźwiedziamiImagingL/Shutterstock

Trzy zwierzęta odstrzelone

W pobliżu miejsca, gdzie znaleziono mężczyznę, myśliwi znaleźli trzy niedźwiedzie - matkę i dwa młode - donosi japoński portal NHK. Zostały one odstrzelone - poinformował urzędnik z Shari. Instytut badawczy Hokkaido przenalizuje DNA zwierząt, aby ustalić, czy to jedno z nich poturbowało mężczyznę.

Władze ostrzegają przed niedźwiedziami

Władze Shari od lipca ostrzegały turystów, by zachowali czujność na szlakach po tym, jak kilka osób zgłosiło, że zauważyło okolicy kilku niedźwiedzi. Rząd Hokkaido wydał ostrzeżenie w okolicach góry Rausu, zalecając turystom powolne i ciche wycofanie się w przypadku zauważenia zwierzęcia.

"Nie rzucaj kamieniami ani nie krzycz i nie uciekaj, ponieważ może to sprowokować niedźwiedzia. Jeśli znajdziesz ślady lub odchody niedźwiedzia, powinieneś zawrócić" - można przeczytać w komunikacie na stronie internetowej.

Według szacunków opublikowanych w sierpniu, liczba niedźwiedzi brunatnych na Hokkaido spadła w 2023 roku po raz pierwszy od 1991 roku. Rząd wyspy przypisał ten spadek bezprecedensowym polowaniom, które doprowadziły do rekordowej liczby 1804 złapanych osobników w ciągu 12 miesięcy do marca 2024 roku.

Jak zachować się podczas spotkania niedźwiedzia?

Kiedy napotkamy w lesie niedźwiedzia, lepiej zachować dużą ostrożność. Oto zasady, o których należy pamiętać:

  • Oddal się cicho i spokojnie. Nie uciekaj, aby niedźwiedź nie potraktował cię jak zdobycz. Nie wchodź też na drzewo, ponieważ niedźwiedź robi to znacznie lepiej.
  • Jeśli natrafisz na młode, wycofaj się szczególnie ostrożnie. W pobliżu może być samica, która w ich obronie może być bardzo niebezpieczna.
  • Nie karm niedźwiedzi, nie zostawiaj resztek jedzenia czy opakowań, które mogą je zainteresować. Niedźwiedzie są szczególnie niebezpieczne podczas żerowania.
  • Nie podchodź do nich, żeby zrobić zdjęcie czy nagrać film. Błysk flesza czy świecenie latarką mogą je rozdrażnić.
  • Jeśli staniesz oko w oko z niedźwiedziem, delikatnie rozepnij pas biodrowy plecaka, aby móc go zrzucić - to może zainteresować drapieżnika. Nie wykonuj jednak gwałtownych ruchów i kontroluj jego zachowanie. Nie patrz mu w oczy.
  • Szczególnie niebezpiecznie jest, kiedy niedźwiedź cię obserwuje i ma położone do tyłu uszy. Wtedy zachowaj szczególną ostrożność, nie wykonuj gwałtownych ruchów, wycofuj się bardzo powoli.
  • Jeżeli niedźwiedź nie straci zainteresowania tobą, delikatnie połóż się na ziemi, podkurcz nogi, osłoń rękoma szyję i twarz. W większości przypadków zostawi cię w spokoju, w najgorszym razie - powinien najwyżej podrapać.

Autorka/Autor:kp/dd

Źródło: Australian Broadcasting Corporation, AFP, NHK, The Japan Times

Źródło zdjęcia głównego: ImagingL/Shutterstock

zwierzętaJaponia
Pozostałe wiadomości

Najbliższe dni przyniosą zróżnicowaną pogodę. Na początku tygodnia będzie pogodnie i ciepło. Aura zacznie się nieco psuć w środę, bo tego dnia prognozowane są opady deszczu. Mocniej popadać ma w czwartek - miejscami w ciągu 12 godzin może spaść ponad 20 litrów na metr kwadratowy.

Czeka nas pogodowy miszmasz

Czeka nas pogodowy miszmasz

16 sierpnia 2025, 12:35
Źródło:
tvnmeteo.pl

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alarmy pierwszego i drugiego stopnia. Synoptycy ostrzegają przed wysoką temperaturą. Sprawdź, gdzie żar poleje się z nieba.

Niebezpieczny skwar. W mocy pomarańczowe i żółte alarmy

Niebezpieczny skwar. W mocy pomarańczowe i żółte alarmy

16 sierpnia 2025, 6:21
Źródło:
IMGW

W związku z wysoką temperaturą i bezdeszczową aurą Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przez zagrożeniem pożarowym w lasach. Sprawdź, gdzie szczególnie uważać, by nie zaprószyć ognia.

Uwaga na zagrożenie pożarowe w lasach. Gdzie jest największe

Uwaga na zagrożenie pożarowe w lasach. Gdzie jest największe

16 sierpnia 2025, 13:15
Źródło:
IMGW CMM

W sobotę w pobliżu wschodniego wybrzeża Australii zarejestrowano trzęsienie ziemi. W wyniku wstrząsu o magnitudzie 5,6 kilkanaście tysięcy osób na kilka godzin zostało pozbawionych dostępu do prądu.

Trzęsienie ziemi w Australii. Kilkanaście tysięcy domów bez prądu

Trzęsienie ziemi w Australii. Kilkanaście tysięcy domów bez prądu

16 sierpnia 2025, 15:54
Źródło:
Reuters, Australian Broadcasting Corporation

Hiszpania wciąż zmaga się z pożarami. Trudna sytuacja panuje zwłaszcza na północy kraju, w Galicji, gdzie strażacy walczyli z ogniem całą noc. Akcję gaśniczą utrudnia pogoda.

Pożary nie ustają. "Ludzie są przestraszeni"

Pożary nie ustają. "Ludzie są przestraszeni"

16 sierpnia 2025, 11:13
Źródło:
Reuters, theobjective.com

Pogoda na dziś. Sobota 16.08 w części kraju może przynieść niewielkie opady deszczu. W większości regionów powinno być jednak pogodnie. Termometry pokażą od 23 do 32 stopni Celsjusza.

Pogoda na dziś - sobota, 16.08. Już nie tak upalnie, miejscami może popadać

Pogoda na dziś - sobota, 16.08. Już nie tak upalnie, miejscami może popadać

16 sierpnia 2025, 2:00
Źródło:
tvnmeteo.pl

Na wielu nadmorskich kąpieliskach wywieszono czerwone flagi, co oznacza, że nie można z nich korzystać. Powodem są m.in. trudne warunki pogodowe, w tym wysokie fale i silne prądy wsteczne.

Czerwone flagi na kąpieliskach. Tu nie można wchodzić do wody

Czerwone flagi na kąpieliskach. Tu nie można wchodzić do wody

16 sierpnia 2025, 14:32
Źródło:
PAP

W Bolesławcu odbywa się właśnie 31. Bolesławieckie Święto Ceramiki. To prawdziwa gratka dla tych, którzy chcą poznać aktualne trendy w ceramice. Impreza przyciąga rzesze turystów z Polski, ale także z innych krajów.

W Bolesławcu trwa wielkie święto ceramiki

W Bolesławcu trwa wielkie święto ceramiki

16 sierpnia 2025, 16:17
Źródło:
tvnmeteo.pl

Huragan Erin przybrał na sile i jest huraganem drugiej kategorii w pięciostopniowej skali Saffira-Simpsona. Towarzyszący żywiołowi wiatr wieje w porywach z prędkością 155 kilometrów na godzinę.

Huragan Erin przybrał na sile. Przyniesie ulewy i silny wiatr

Huragan Erin przybrał na sile. Przyniesie ulewy i silny wiatr

16 sierpnia 2025, 7:38
Źródło:
Reuters, NHC, ABC News

Uważajmy w sobotę na promieniowanie słoneczne, bo prognozowany jest wysoki indeks UV. Oznacza to, że w godzinach 11-16 może być niebezpieczne.

Wysoki indeks UV. Uważajmy na prażące słońce

Wysoki indeks UV. Uważajmy na prażące słońce

16 sierpnia 2025, 9:48
Źródło:
IMGW, tvnmeteo.pl

Dwa dni ulew, które nawiedziły północno-zachodni Pakistan, doprowadziły do powstania gwałtownych powodzi. Na skutek żywiołu zginęło ponad 300 osób. Nadal trwają poszukiwania zaginionych.

"To było jak koniec świata". Trwają poszukiwania zaginionych

"To było jak koniec świata". Trwają poszukiwania zaginionych

15 sierpnia 2025, 10:31
Aktualizacja: 16 sierpnia 2025, 13:35
Aktualizacja:
Źródło:
PAP, Associated Press, Reuters

Rząd Portugalii poinformował, że nie ma już wystarczających środków, by samodzielnie radzić sobie z szalejącym ogniem. W związku z tym uruchomiono w piątek europejski mechanizm ochrony ludności. Potwierdzono pierwszą ofiarę śmiertelną żywiołu, z którym kraj zmaga się od kilku tygodni.

Nie radzą sobie z szalejącym żywiołem. Proszą o pomoc inne kraje

Nie radzą sobie z szalejącym żywiołem. Proszą o pomoc inne kraje

15 sierpnia 2025, 20:54
Źródło:
PAP, sicnoticias.pt

Mieszkańcy Sztokholmu i okolic zostali w piątek wezwani do oszczędzania wody. To rzadki problem w tym mieście, przez co wiele osób przyjęło prośbę z lekkim niedowierzaniem. Niecodzienny apel jest związany z suszą i wysoką temperaturą jednego z jezior.

Apel do mieszkańców europejskiej stolicy o oszczędzanie wody

Apel do mieszkańców europejskiej stolicy o oszczędzanie wody

15 sierpnia 2025, 20:27
Źródło:
PAP

W słowackiej wsi Hybie niedaleko Liptowskiego Mikułasza niedźwiedź zaatakował mężczyznę na spacerze z psem. Do zdarzenia doszło zaledwie 100 metrów od zabudowań. Spacerowicz doznał obrażeń i trafił do szpitala.

Niedźwiedź zaatakował blisko domów, mężczyzna trafił do szpitala

Niedźwiedź zaatakował blisko domów, mężczyzna trafił do szpitala

15 sierpnia 2025, 17:13
Źródło:
PAP

Test rakiety chińskiej firmy LandSpace Technology zakończył się niepowodzeniem z powodu "anomalii". To kolejna próba wysłania w kosmos rakiety napędzanej metanem przez tego producenta.

Nieudany test chińskiej rakiety

Nieudany test chińskiej rakiety

15 sierpnia 2025, 18:08
Źródło:
Reuters

Amerykańskie służby uratowały mężczyznę, który przez dwa dni był uwięziony za wodospadem niedaleko rzeki Kern w Kalifornii. Podczas akcji poszukiwawczej wykorzystano drona.

Był uwięziony za wodospadem przez dwa dni

Był uwięziony za wodospadem przez dwa dni

15 sierpnia 2025, 16:34
Źródło:
CBS News, Los Angeles Times

W czwartek wieczorem niebo nad Polską rozświetlił bolid, czyli jasny meteor. Obiekt zarejestrowała stacja obserwacyjna sieci Skytinel. Zjawisko zostało uchwycone na nagraniu.

Kula ognia przecięła niebo. "Widok był niesamowity"

Kula ognia przecięła niebo. "Widok był niesamowity"

15 sierpnia 2025, 8:16
Źródło:
Skytinel, tvnmeteo.pl

Amerykańskie Centrum Prognoz Klimatycznych (CPC) przekazało, jakie zjawisko będzie wpływać na warunki pogodowe na półkuli północnej w najbliższych miesiącach. Według meteorologów, jesienią i wczesną zimą ma pojawić się La Nina.

La Nina, później ENSO. One mają rządzić pogodą

La Nina, później ENSO. One mają rządzić pogodą

15 sierpnia 2025, 7:23
Źródło:
Reuters, CPC

Wchodzimy właśnie w apogeum sierpniowej fali gorąca. Widać jednak jej kres. Po afrykańskim skwarze, który czeka nas w piątek, temperatura wracać ma do typowego przebiegu w formie sinusoidy. Widoczny jest jednak trend spadkowy - lekki, ale wyraźnie pokazujący już schyłek lata - na najbliższe cztery tygodnie.

Gorąco przypuści jeszcze dwa szturmy. Jaka będzie końcówka wakacji

Gorąco przypuści jeszcze dwa szturmy. Jaka będzie końcówka wakacji

14 sierpnia 2025, 16:57
Źródło:
TVN24+

Króliki z czarnymi, przypominającymi macki naroślami, wyrastającymi z głów i pysków, amerykańskie media nazwały "królikami zombie". Jak się jednak okazuje, przyczyną takiego wyglądu jest wirus.

Media piszą o "królikach zombie". Co powoduje taki ich wygląd?

Media piszą o "królikach zombie". Co powoduje taki ich wygląd?

14 sierpnia 2025, 16:40
Źródło:
CBS News, Forbes

W ostatnich dniach obszar metropolitalny Meksyku nawiedzały silne opady, które spowodowały zalanie setek domów w podmiejskich gminach. Ulewy zakłóciły także funkcjonowanie miejscowego lotniska.

Największe opady od ponad 70 lat

Największe opady od ponad 70 lat

14 sierpnia 2025, 18:18
Źródło:
Reuters, jornada.com.mx

Na trasie pielgrzymki w Indiach w Kaszmirze doszło do powodzi błyskawicznej, w wyniku której śmierć poniosły co najmniej 60 osób. Ratownicy poszukują ponad 200 kolejnych.

Powódź na trasie pielgrzymki. Wielu zabitych, setki zaginionych

Powódź na trasie pielgrzymki. Wielu zabitych, setki zaginionych

14 sierpnia 2025, 15:56
Aktualizacja: 14 sierpnia 2025, 19:00
Aktualizacja:
Źródło:
PAP, Reuters, deccanherald.com

Izrael mierzy się z największą falą upałów w tym roku. W dzień temperatura miejscami zbliża się do 50 stopni Celsjusza, niezwykle gorąco jest także nocą. Skwar zaczął już zbierać śmiertelne żniwo.

38 stopni Celsjusza już o 5 rano. Dwie ofiary śmiertelne

38 stopni Celsjusza już o 5 rano. Dwie ofiary śmiertelne

14 sierpnia 2025, 13:44
Źródło:
PAP, Times of Israel

Za nami najsłynniejsza "noc spadających gwiazd" na półkuli północnej. Perseidy, błyszczące dzieci komety 109P/Swift-Tuttle, przecinały niebo z największą częstotliwością w cyklu swojej aktywności. Jeśli nie udało nam się zaobserwować tego zjawiska, spokojnie - rój meteorów będzie aktywny jeszcze przez około dwa tygodnie. Spoglądając w niebo, wielu z nas może jednak się zastanawiać, czy aby dawniej Perseidy nie prezentowały się bardziej imponująco. Gwiazdozbiory chyba też kiedyś były jaśniejsze. A co się stało z Drogą Mleczną?

Ciemność, którą utraciliśmy. Jej brak niszczy nasze ciała i umysły

Ciemność, którą utraciliśmy. Jej brak niszczy nasze ciała i umysły

13 sierpnia 2025, 19:14
Źródło:
TVN24+

Tysiące strażaków walczą z falą pożarów na Starym Kontynencie. Ogień szaleje między innymi w Hiszpanii, Portugalii oraz na Bałkanach. Służby prowadzą akcje ewakuacyjne. Walkę z żywiołem utrudniają trudne warunki atmosferyczne.

Tysiące ewakuowanych, poważnie ranni. Pożary trawią Europę

Tysiące ewakuowanych, poważnie ranni. Pożary trawią Europę

14 sierpnia 2025, 7:40
Źródło:
PAP, European Commision

Po przejściu przez Tajwan tajfun Podul dotarł nad południowo-wschodnie wybrzeże Azji. Stracił na sile i stał się burzą tropikalną, ale wywołał wiele szkód w chińskiej prowincji Fujian oraz w Hongkongu.

Podul sieje spustoszenie. Potężne ulewy i setki rannych

Podul sieje spustoszenie. Potężne ulewy i setki rannych

14 sierpnia 2025, 12:22
Źródło:
PAP, Reuters

Węgierskie służby wprowadziły najwyższe, czerwone, alarmy przed upałami. Według prognoz do końca tygodnia termometry w tym kraju mogą pokazać nawet 35 stopni Celsjusza. Z powodu utrzymującego się skwaru w wielu regionach występuje wysokie zagrożenie pożarowe.

Szykują się na najgorętszy okres w tym sezonie. W mocy zakazy i czerwone alarmy

Szykują się na najgorętszy okres w tym sezonie. W mocy zakazy i czerwone alarmy

14 sierpnia 2025, 11:14
Źródło:
PAP

Jak bezpiecznie pić napoje izotoniczne podczas upałów? Według ekspertów powinniśmy zachować umiar w ich spożywaniu - ich nadmierne picie może okazać się szkodliwe. W dbaniu o odpowiednie nawodnienie pomóc mogą nam domowe sposoby.

Wielu z nas pije je podczas upałów. W nadmiarze mogą być szkodliwe

Wielu z nas pije je podczas upałów. W nadmiarze mogą być szkodliwe

13 sierpnia 2025, 18:09
Źródło:
PAP, tvnmeteo.pl

Na zachodzie Islandii trwają przygotowania do przyszłorocznego całkowitego zaćmienia Słońca. Wydarzenie cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród turystów, którzy już rezerwują hotele. Kolejna szansa na tak efektowne zjawisko będzie tam dopiero za ponad 100 lat.

Odliczają dni do efektownego zjawiska. "Rezerwacje szybko się wyczerpią"

Odliczają dni do efektownego zjawiska. "Rezerwacje szybko się wyczerpią"

13 sierpnia 2025, 12:51
Źródło:
PAP, tvnmeteo.pl

Na wyspie Sao Vicente wchodzącej w skład Wysp Zielonego Przylądka trwa wielkie sprzątanie po powodzi, jaka nawiedziła ten region w poniedziałek. W wyniku kataklizmu zginęło tam co najmniej dziewięć osób. Rząd Republiki Zielonego Przylądka ogłosił żałobę narodową.

Rekordowe opady doprowadziły do powodzi. Ogłoszono żałobę narodową

Rekordowe opady doprowadziły do powodzi. Ogłoszono żałobę narodową

13 sierpnia 2025, 9:23
Źródło:
Reuters, PAP, Watchers.news

Astronomowie korzystający z Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba znaleźli mocne dowody na istnienie olbrzymiej planety krążącej wokół Alfy Centauri A. Jeśli odkrycie zostanie potwierdzone, będzie to kamień milowy w bezpośrednich obserwacjach egzoplanet - uważają eksperci.

Ten gazowy olbrzym może odmienić badania egzoplanet

Ten gazowy olbrzym może odmienić badania egzoplanet

13 sierpnia 2025, 10:41
Źródło:
PAP, science.nasa.gov