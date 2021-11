Fukushima. Topnieje zapora lodowa blokująca połączenie się skażonej wody z elektrowni jądrowej z wodą gruntową

Dopływ wody gruntowej do zniszczonej 10 lat temu elektrowni jądrowej w japońskiej Fukushimie powstrzymuje lodowa zapora. Jak jednak poinformował w tym tygodniu operator obiektu, bariera ta częściowo zaczęła topnieć. Grozi to połączeniem się wód gruntowych z wodą skażoną radioaktywnymi substancjami. To kolejna niepokojąca wiadomość z Fukushimy. Wcześniej, już w kwietniu, informowano, że zbiorniki ze skażoną wodą są bliskie przepełnienia.

W japońskiej elektrowni jądrowej Fukushima, zniszczonej dekadę temu wskutek trzęsienia ziemi i tsunami, w zbiornikach składowane są olbrzymie ilości wody skażonej radioaktywnymi substancjami. Zadaniem lodowej zapory jest ograniczenie dopływu do elektrowni wody gruntowej, która mogłaby ulec skażeniu. Jednak, jak poinformowano w ostatnich dniach, w czasie testów operator obiektu, firma TEPCO, wykrył topnienie zapory. Prace naprawcze mogą się rozpocząć w grudniu - podała agencja Reutera, powołując się na czwartkową prezentację firmy.

Skażona woda z Fukushimy - plany wypuszczenia do morza

Będzie to kolejne z szeregu kosztownych działań w celu zabezpieczenia środowiska naturalnego przed zagrożeniami, jakie stwarza elektrownia.

Jej zbiorniki ze skażoną wodą są bliskie przepełnienia. Japoński rząd zatwierdził w kwietniu plan uwolnienia ponad miliona ton wody do oceanu, co wywołało protesty rybaków, części mieszkańców Fukushimy oraz rządów Korei Południowej i Chin.

Wypuszczenie wody z Fukushimy ma się rozpocząć około 2023 roku. Skażona woda została przefiltrowana przy użyciu zaawansowanych technologii, co pozwoliło usunąć z niej większość radioaktywnych izotopów. Jednego z nich, trytu, nie da się jednak pozbyć, dlatego woda składowana jest obecnie w zbiornikach. Według zapowiedzi władz, przed spuszczeniem do morza woda ma być przefiltrowana i rozcieńczona, by spełnić krajowe i międzynarodowe normy dotyczące zawartości radioaktywnych izotopów. Jak informowały w kwietniu japońskie media, stężenie trytu ma być 40 razy niższe niż przewidziane w krajowych standardach i mniej więcej siedem razy niższe niż norma Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dla wody pitnej.

Katastrofa w Fukushimie

W marcu 2011 roku silne trzęsienie ziemi i gigantyczna fala tsunami doprowadziły do awarii systemów chłodzenia i do przetopienia się prętów paliwowych w elektrowni w Fukushimie. Była to najpoważniejsza katastrofa nuklearna od czasu awarii w elektrowni jądrowej w Czarnobylu w 1986 roku.

