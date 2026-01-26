Dosypało rekordowo dużo. "Nie ma nawet gdzie wyrzucać śniegu"

Intensywne opady śniegu na Hokkaido Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Nad Japonię nadciągnęła fala zimna, która przyniosła ze sobą także intensywne opady śniegu. Jak podał krajowy nadawca NHK, w niektórych regionach na północy spadło go więcej niż zazwyczaj pada przez cały rok. Najsilniej padało na wyspie Hokkaido i w regionie Tohoku na Honsiu.

Rekordowo dużo śniegu

Japońska Agencja Meteorologiczna (JMA) przekazała, że w Sapporo, stolicy Hokkaido, dobowe opady śniegu wyniosły w niedzielę 54 centymetry - to największa wartość, jaką kiedykolwiek zanotowano tam w styczniu. Całkowita pokrywa śnieżna wyniosła tam 112 centymetrów, po raz pierwszy od 2022 roku przekraczając metr.

- Nie ma nawet gdzie wyrzucać śniegu, sytuacja jest trudna - opowiadał agencji informacyjnej Reuters jeden z mieszkańców Sapporo.

Intensywne opady spowodowały poważne utrudnienia transportowe. W niedzielę około 7000 podróżnych musiało spędzić noc na lotnisku Sapporo-Chitose po odwołaniu ponad 50 lotów. Nie kursowały także niektóre połączenia kolejowe, znacznie wydłużył się również czas oczekiwania na miejskie taksówki.

Zagubieni turyści

Około godziny 21 w niedzielę policja z prefektury Aomori otrzymała telefon. Kobieta poinformowała funkcjonariuszy, że członek rodziny, który wybrał się ze znajomymi na skuterze śnieżnym do miasta Hirakawa, nie wrócił do domu. Policji udało się skontaktować telefonicznie z jednym z członków grupy, który poinformował, że wszyscy są bezpieczni. Połączenie zostało jednak przerwane, a kolejne próby nawiązania kontaktu zakończyły się niepowodzeniem.

Policja i służby ratownicze rozpoczęły akcję poszukiwawczą w poniedziałek około godziny 8. Około godziny 9 znaleziono wszystkich ośmiu członków grupy, którzy byli w stanie wrócić do domu bez pomocy.