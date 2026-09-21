Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Japonia. Trwa długi weekend, a do kraju zbliża się tajfun

|
Do Japonii zbliża się tajfun Dujuan
Do Japonii zbliża się tajfun Dujuan
Źródło wideo: Tokyo Metropolitan Government Bureau of Port and Harbor/Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/FRANCK ROBICHON
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Do Japonii zbliża się tajfun Dujuan. W nadchodzących dniach synoptycy spodziewają się silnego wiatru, ulew i osuwisk. Żywioł już zakłóca mieszkańcom odpoczynek w trwający długi weekend, powodując utrudnienia w transporcie.

W Japonii trwa pięciodniowy długi weekend zwany "Srebrnym Tygodniem", a tymczasem do wschodniego wybrzeża kraju zbliża się tajfun Dujuan. W poniedziałek przed południem czasu lokalnego (w nocy z niedzieli na poniedziałek w Polsce) żywioł znajdował się około 110 kilometrów na południowy zachód od wyspy Hachijo na Oceanie Spokojnym. Kierował się na północny wschód z prędkością około 25 kilometrów na godzinę, a porywy wiatru w jego centrum zbliżały się do 200 km/h.

Tajfun niesie ulewy i ryzyko osuwisk w Japonii

Synoptycy Japońskiej Agencji Meteorologicznej (JMA) ostrzegają przed kilkoma zagrożeniami związanymi z tajfunem. Żywioł spowoduje formowanie się pasm ulewnych opadów, które drastycznie zwiększą ryzyko powodzi błyskawicznych. W regionie Tokai może spaść do 350 litrów na metr kwadratowy, a w stołecznym Kanto - do 300 l/mkw w ciągu doby.

W związku z ulewami występuje zagrożenie osuwiskami. Na wyspie Oshima w archipelagu Izu, położonej niedaleko wybrzeża Honsiu, największej wyspy Japonii, JMA wydała alerty piątego, najwyższego stopnia przed osunięciem się ziemi. Oznacza to, że osuwiska są bardzo prawdopodobne.

>>> CZYTAJ TAKŻE: Tak dużo pary wodnej w atmosferze jeszcze nie było. Co się z nią stanie?

Do Japonii zbliża się tajfun Dujuan
Do Japonii zbliża się tajfun Dujuan
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/FRANCK ROBICHON

Osuwisko za domem, utrudnienia w transporcie

Nadciągający żywioł dał już o sobie znać. W mieście Sakura w prefekturze Chiba, na wschód od Tokio, na odcinku około 10 metrów osunęło się zbocze wzgórza znajdujące się za domem. Doszło do wybicia szyb w budynku, ale nikt nie odniósł obrażeń.

Ze względu na tajfun dochodzi do utrudnień w transporcie. Zamknięto kluczowe odcinki autostrad, a operator kolejowy JR Central ostrzegł przed możliwymi opóźnieniami oraz odwołaniami kursów na linii pociągów wysokich prędkości Tokaido Shinkansen, łączącej Tokio z Osaką. Linie lotnicze ANA odwołały wszystkie loty między podtokijskim lotniskiem Haneda a wyspą Hachijo w niedzielę i poniedziałek, a inni przewoźnicy ostrzegli przed możliwymi utrudnieniami.

Sezon tajfunów w Japonii przypada na okres od maja do października, osiągając szczyt w sierpniu i wrześniu. Rocznie na północno-zachodnim Pacyfiku powstaje średnio około 25 cyklonów, z czego kilkanaście zbliża się do Wysp Japońskich, a średnio trzy uderzają bezpośrednio w ląd. Poprzedni silny tajfun, Dolphin, zagroził Japonii na początku sierpnia.

Źródło: PAP, NHK, tvnmeteo.pl
Udostępnij:
Tagi:
JaponiaHuragany, tajfuny, cyklony
Czytaj także:
W poniedziałek przez Polskę przechodzi deszczowy front
Deszczowy i burzowy poniedziałek. Radar opadów i wyładowań
Prognoza
Silny wiatr, sztorm na Bałtyku
Tutaj nadal silnie wieje. Ostrzeżenia IMGW
Prognoza
Ulewa, burza
Gdzie jest burza? Grzmi w dwóch województwach
Prognoza
shutterstock_2633440701
10 martwych lwów na terenie rezerwatu. Jest dochodzenie
Świat
Tak wygląda góra Timpanogos w stanie Utah jesienią
Wspinali się na szczyt, nagle rozszalała się burza. Nie żyje 19-latek
Świat
Wiatr, silny wiatr, wichury
Zmiana w pogodzie będzie drastyczna
Prognoza
Silny wiatr
Alert RCB. "Nie przebywaj i nie parkuj pod drzewami"
Polska
Deszczowe ulice Tokio przed przejściem tajfunu Dujuan
Dujuan sunie na Japonię. Odwołane loty, skrócone imprezy
Świat
Wiewiórka pospolita
Wiewiórki pozbawiły ich prądu. "Dla chcącego nic trudnego"
Świat
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: czeka nas "twardy reset"
Prognoza
Kolumny dymu nad dystryktem Coimbra w Portugalii
Rozległy pożar w Portugalii. Ranni strażacy
Świat
Dym z pożarów w Indonezji znacznie pogorszył jakość powietrza w Singapurze
Duszą się dymem z pożarów w innym kraju
Świat
Likaon pstry
Trzej bracia pobili rekord podczas poszukiwań partnerek
Ciekawostki
Burza, piorun
Prognoza zagrożeń IMGW. Mogą obowiązywać we wszystkich województwach
Polska
Rekin, żarłacz biały, płetwa rekina
"Nadzwyczajny krok". Chcą uśmiercenia rekina
Świat
W budynku uczelni kryły się pozostałości średniowiecznego zamku
Odkryli średniowieczny zamek w innym budynku
Ciekawostki
Pogoda na 5 dni
Koniec sielanki w pogodzie. Nadciągają chłód, wiatr i deszcz
Prognoza
Puma na ulicach San Francisco
Poruszenie na ulicach San Francisco. "To było trochę szalone"
Świat
Pelikan pojawił się u weterynarzy
Ptak zapukał do drzwi po pomoc. Lepiej trafić nie mógł
Świat
Floridia, Sycylia, 28 sierpnia 2026
Najlepsze kierunki na lato 2100. Nowa wakacyjna mapa Europy
Agnieszka Stradecka
Dzień bez deszczu w Bukowinie Tatrzańskiej
Od marca wpadło ponad 50 osób. Tak działa Cyber Ranger
Polska
Chile
Ciemne kłęby dymu nad ośnieżonymi szczytami. Skąd się wzięły
Świat
Opady w USA
Zagrożenie ulewami i burzami. Amerykańscy meteorolodzy ostrzegają
Świat
Łachy piaskowe na rzece Araguaia w Brazylii
Dwa promy zamiast jednego. Wszystko przez suszę
Świat
Akcja poszukiwawczo-ratunkowa niedaleko wyspy Borneo po wywróceniu się promu
Z wraku wydobyto trzy ofiary. Los ponad setki osób jest nieznany
Świat
Ostrzeżenie przed niebezpieczną pogodą
Zajrzą w atmosferę z ziemi i z kosmosu. W ten sposób zobaczą więcej
Świat
Wstawiony szop leżał w kontenerze za browarem
Leżał w śmieciach, nie ruszał się. Znaleźli pijanego szopa
Świat
Opady śniegu
Żegnamy się z latem. W tej prognozie widać śnieg
Prognoza
Leopardus tilcayo, nowo opisany gatunek dzikiego kota
Znalazł go przy drodze, po roku uznał, że coś się nie zgadza. Naukowcy o nowym gatunku
Świat
Huragan widziany z kosmosu
Tak dużo pary wodnej w atmosferze jeszcze nie było. Co się z nią stanie?
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom