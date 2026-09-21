Świat Japonia. Trwa długi weekend, a do kraju zbliża się tajfun Krzysztof Posytek |

Do Japonii zbliża się tajfun Dujuan Źródło wideo: Tokyo Metropolitan Government Bureau of Port and Harbor/Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/FRANCK ROBICHON

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W Japonii trwa pięciodniowy długi weekend zwany "Srebrnym Tygodniem", a tymczasem do wschodniego wybrzeża kraju zbliża się tajfun Dujuan. W poniedziałek przed południem czasu lokalnego (w nocy z niedzieli na poniedziałek w Polsce) żywioł znajdował się około 110 kilometrów na południowy zachód od wyspy Hachijo na Oceanie Spokojnym. Kierował się na północny wschód z prędkością około 25 kilometrów na godzinę, a porywy wiatru w jego centrum zbliżały się do 200 km/h.

Tajfun niesie ulewy i ryzyko osuwisk w Japonii

Synoptycy Japońskiej Agencji Meteorologicznej (JMA) ostrzegają przed kilkoma zagrożeniami związanymi z tajfunem. Żywioł spowoduje formowanie się pasm ulewnych opadów, które drastycznie zwiększą ryzyko powodzi błyskawicznych. W regionie Tokai może spaść do 350 litrów na metr kwadratowy, a w stołecznym Kanto - do 300 l/mkw w ciągu doby.

W związku z ulewami występuje zagrożenie osuwiskami. Na wyspie Oshima w archipelagu Izu, położonej niedaleko wybrzeża Honsiu, największej wyspy Japonii, JMA wydała alerty piątego, najwyższego stopnia przed osunięciem się ziemi. Oznacza to, że osuwiska są bardzo prawdopodobne.

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Do Japonii zbliża się tajfun Dujuan Źródło zdjęcia: PAP/EPA/FRANCK ROBICHON

Osuwisko za domem, utrudnienia w transporcie

Nadciągający żywioł dał już o sobie znać. W mieście Sakura w prefekturze Chiba, na wschód od Tokio, na odcinku około 10 metrów osunęło się zbocze wzgórza znajdujące się za domem. Doszło do wybicia szyb w budynku, ale nikt nie odniósł obrażeń.

Ze względu na tajfun dochodzi do utrudnień w transporcie. Zamknięto kluczowe odcinki autostrad, a operator kolejowy JR Central ostrzegł przed możliwymi opóźnieniami oraz odwołaniami kursów na linii pociągów wysokich prędkości Tokaido Shinkansen, łączącej Tokio z Osaką. Linie lotnicze ANA odwołały wszystkie loty między podtokijskim lotniskiem Haneda a wyspą Hachijo w niedzielę i poniedziałek, a inni przewoźnicy ostrzegli przed możliwymi utrudnieniami.

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Sezon tajfunów w Japonii przypada na okres od maja do października, osiągając szczyt w sierpniu i wrześniu. Rocznie na północno-zachodnim Pacyfiku powstaje średnio około 25 cyklonów, z czego kilkanaście zbliża się do Wysp Japońskich, a średnio trzy uderzają bezpośrednio w ląd. Poprzedni silny tajfun, Dolphin, zagroził Japonii na początku sierpnia.