Atak zimy w Japonii. Nie żyje 13 osób

Obfite opady śniegu nawiedziły Japonię. Od kilku dni szczególnie trudna sytuacja panuje na północy kraju, gdzie trudne warunki pogodowe przyczyniły się do śmierci co najmniej 13 osób i odcięło ponad 10 tysięcy gospodarstw domowych od dostępu do prądu. Japońska Agencja Meteorologiczna ostrzega, że opady śniegu utrzymają się przez cały weekend.