Talas w Japonii. Osuwiska, rekordowe opady, dwie osoby nie żyją

W sobotę w centralną Japonię uderzyła burza tropikalna Talas. Żywioł przyniósł ze sobą ulewy i silny, porywisty wiatr. Jak podają lokalne media, zjawisko przyczyniło się do śmierci dwóch osób i wyrządziło dotkliwe zniszczenia.

Na początku tygodnia przez zachodnią Japonię przeszedł tajfun Nanmadol. Burza charakteryzowała się niespotykaną siłą, zmuszając władze do wydania nakazu ewakuacji dla dziewięciu milionów mieszkańców. Bilans zdarzenia to co najmniej dwie ofiary śmiertelne. Zaledwie kilka dni później, wybrzeża kraju nawiedził kolejny żywioł.