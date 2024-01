Auta utknęły w śniegu, ale padało zbyt obficie, by je odkopać

czytaj dalej

Do Wysp Brytyjskich po burzy Isha zbliża się kolejna - Jocelyn. Choć zdaniem meteorologów ma być nieco słabsza niż poprzednia, to nadal niesie ze sobą zagrożenie związane z wiatrem, który może wiać w porywach z prędkością dochodzącą do 130 kilometrów na godzinę. Szkockie koleje wstrzymały ruch pociągów. Służba meteorologiczna MetOffice wydała alerty.