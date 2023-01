Zima sparaliżowała Japonię. Odwołane loty, ludzie tkwili w pociągach po kilka godzin

Japonia znalazła się w środę pod śniegiem. Najtrudniejsza sytuacja panowała wzdłuż wybrzeża Morza Japońskiego, gdzie obfite opady spowodowały zatrzymanie pociągów pomiędzy stacjami i uwięziły tysiące ludzi na stacjach kolejowych. Atak zimy przyczynił się do śmierci co najmniej jednej osoby.

Odwołane loty i kursy pociągów

Jak poinformował w środę rano na konferencji prasowej rzecznik rządu Japonii Hirokazu Matsuno, w wyniku gwałtownych zjawisk atmosferycznych zmarła co najmniej jedna osoba, a dwa inne zgony były badane jako potencjalnie związane z burzą .

Problemy transportowe rozpoczęły się w nocy z wtorku na środę. Gwałtowna śnieżyca spowodowała zatrzymanie co najmniej 15 pociągów miedzy stacjami, a ich pasażerowie zostali uwięzieni na kilka godzin w wagonach. Część osób opuściła pociągi na noszach. Na dodatek około 3000 osób utknęło na stacjach kolejowych w Kioto, a niektórzy pasażerowie spędzili noc na dworcowej podłodze.

Silny, niebezpieczny wiatr

Telewizja NHK przekazała w środę, że gwałtowne zjawiska atmosferyczne utrzymają się w Japonii do czwartku. Prognozowane są obfite opady śniegu oraz burze śnieżne, przynoszące ze sobą porywisty wiatr. W położonym na wybrzeżu mieście Sakata prędkość wiatru sięgnęła 100 kilometrów na godzinę.

Porywy wiatru związane z burzą mogły spowodować zatonięcie statku towarowego z Hongkongu. Do zdarzenia doszło pomiędzy wybrzeżem prefektury Nagasaki a południowokoreańską wyspą Czedżu w środowy poranek. Do południa służbom ratunkowym udało się dotrzeć do 13 spośród 22 członków załogi, a poszukiwania były kontynuowane.