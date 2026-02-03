Logo TVN24
Świat

Atak zimy w Japonii. 30 osób zginęło

Na dachach japońskich domów zalegają ogromne masy śniegu
Intensywne opady śniegu w Japonii
Źródło: Reuters
Wyjątkowo intensywne opady śniegu i utrzymujące się od kilkunastu dni śnieżyce sparaliżowały wybrzeże Japonii. Miejscami pokrywa śnieżna grubo przekracza trzy metry. Jest wiele ofiar śmiertelnych.
Jest mróz, jest problem. Sprawdź, czym oddychasz
Dowiedz się więcej:

Jest mróz, jest problem. Sprawdź, czym oddychasz

Smog

Śnieżyce od dwóch tygodni paraliżują wybrzeże Morza Japońskiego. Co najmniej 30 osób straciło życie. Najtragiczniejszy bilans odnotowano w prefekturze Niigata, gdzie od 20 stycznia zginęło 12 osób. W sąsiedniej prefekturze Akita śmierć poniosło sześć osób, a w Aomori - cztery. Łącznie obrażenia odniosły 324 osoby, w tym 109 zostało ciężko rannych. Do większości wypadków doszło podczas usuwania śniegu z dachów oraz dróg dojazdowych.

Tak dużo śniegu nie było tam od kilkudziesięciu lat

Japońska Agencja Meteorologiczna poinformowała, że w miejscowości Sumon w prefekturze Niigata łączna suma opadów śniegu osiągnęła we wtorek rano rekordowe 333 centymetry. W mieście Aomori grubość pokrywy śnieżnej przekroczyła 1,8 metra - to najwyższy poziom od czterech dekad i ponad dwukrotnie więcej niż wynosi sezonowa norma. Podobnie ekstremalne warunki odnotowano w miastach Joetsu i Kazuno, gdzie zalega nawet trzykrotnie więcej śniegu niż zwykle o tej porze roku.

Największe opady śniegu od ponad 80 lat
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Największe opady śniegu od ponad 80 lat

Władze prefektury Aomori zwróciły się o wsparcie do sił zbrojnych Japonii, prosząc o pomoc w usuwaniu skutków śnieżyc. Choć we wtorek powodujący trudne warunki pogodowe układ baryczny uległ chwilowemu osłabieniu, synoptycy ostrzegają, że w weekend system ponownie się wzmocni, co może przynieść kolejną falę intensywnych opadów.

Meteorolodzy podkreślają, że utrzymujące się trudne warunki pogodowe mogą wpłynąć na frekwencję w zaplanowanych na 8 lutego wyborach do Izby Reprezentantów, niższej izby japońskiego parlamentu. Władze apelują do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności podczas odśnieżania dachów i dróg, a także ostrzegają przed rosnącym ryzykiem zejścia lawin.

Mieszkańcy Japonii od kilkunastu dni zmagają się z intensywnymi opadami śniegu
Mieszkańcy Japonii od kilkunastu dni zmagają się z intensywnymi opadami śniegu
Źródło: Reuters
W odśnieżanie zaangażowano Japońskie Siły Samoobrony
W odśnieżanie zaangażowano Japońskie Siły Samoobrony
Źródło: Reuters
Na dachach japońskich domów zalegają ogromne masy śniegu
Na dachach japońskich domów zalegają ogromne masy śniegu
Źródło: Reuters

Opracowała Julia Zalewska-Biziuk

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

