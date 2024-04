12 osób rannych po silnym trzęsieniu ziemi. "Uniknęliśmy najgorszego"

Co najmniej 12 osób odniosło rany w wyniku trzęsienia ziemi, które w czwartkową noc nawiedziło Japonię. Wstrząsy o magnitudzie 6,6 spowodowały uszkodzenia budynków i dróg oraz przerwy w dostawie wody. Epicentrum zjawiska znajdowało się w strefie, która z uwagi na aktywność sejsmiczną znajduje się pod baczną obserwacją.

W środę po godzinie 23 czasu lokalnego w Japonii doszło do trzęsienia ziemi. Jak podały lokalne media, wstrząsy miały magnitudę 6,6, zaś epicentrum znajdowało się w dzielącym wyspy Kiusiu i Sikoku kanale Bungo. Amerykańska Służba Geologiczna (USGS) podała, że magnituda zjawiska wyniosła 6,3.

"Uniknęliśmy najgorszego"

Jak podały w czwartek lokalne media, w wyniku trzęsienia ziemi rannych zostało co najmniej 12 osób, w tym dwie poważnie. Najwięcej osób trafiło do szpitali w prefekturze Ehime, gdzie doszło również do uszkodzeń budynków i dróg. W sąsiedniej prowincji Kochi konieczna była ewakuacja 23 mieszkańców miasta Sukumo, a mieszkańcy jednej wioski zostali odcięci od świata.