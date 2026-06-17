Świat Sprawdzili jakość wody w europejskich akwenach. Wygrał Cypr, a co z Polską? Agnieszka Stradecka |

Sprzątanie dna Zakrzówka Źródło wideo: Klub Płetwonurków LOK "Litoral" - Kraków Źródło zdj. gł.: Fotokon/Shutterstock

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W raporcie eksperci oceniali europejskie kąpieliska pod kątem obecności bakterii Escherichia coli oraz enterokoków, czyli kałowych paciorkowców. Przebadano warunki panujące w oceanie, morzach, jeziorach i rzekach we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, Albanii i Szwajcarii - łącznie na ponad 22 tysiącach kąpielisk. W zależności od liczebności bakterii jakość wody była następnie oceniana jako bardzo dobra, dobra, wystarczająca lub niewystarczająca.

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Polska na końcu zestawienia

Jakość wody w większości europejskich kąpielisk okazała się bardzo dobra - w 2025 roku odnotowano ją w 84 procent akwenów. Najlepiej w zestawieniu wypadł Cypr, gdzie poziom ten osiągnięto we wszystkich badanych kąpieliskach. Na kolejnych miejscach znalazły się Grecja (97,1 proc.), Bułgaria (96,9 proc.) oraz Austria (96,5 proc.).

Najsłabiej w zestawieniu wypadła Albania z zaledwie 16,8 procent bardzo dobrych kąpielisk, a obok niej stawkę zamykały Estonia (56,9 proc.) i Polska (58,7 proc.). Nie oznacza to jednak, że wyprawa na nasze krajowe plaże wiąże się z ryzykiem mikrobiologicznym - polskie kąpieliska miały przeważnie dobrą lub wystarczającą jakość wody.

- Tego lata wszyscy możemy czerpać korzyści z wdrożenia unijnych przepisów dotyczących wód kąpielowych. Zdecydowana większość naszych wód jest wystarczająco czysta, by można było w nich pływać - powiedziała dyrektor Europejskiej Agencji Środowiska Leena Yla-Mononen.

Europejskie kąpieliska o bardzo dobrej jakości wody. Najjaśniejszy kolor oznacza kraje, w których poniżej 60 procent kąpielisk spełnia ten warunek Źródło zdjęcia: EEA

Rzeki brudniejsze niż morza

Autorzy raportu zauważyli, że w ostatnich dekadach jakość wody w europejskich kąpieliskach znacznie się poprawiła. W 2025 roku kąpiel była możliwa w wielu zbiornikach miejskich i rzekach, które wcześniej były silnie zanieczyszczone. Jak wyjaśnili, to efekt regularnego monitoringu stanu wody, zmodernizowanych systemów kanalizacyjnych i coraz wydajniejszych oczyszczalni.

Naukowcy wskazali jeszcze jedną zależność - jakość wody w kąpieliskach morskich była znacznie lepsza niż w rzekach i jeziorach. Wynika to z charakterystyki wielu śródlądowych akwenów kąpielowych w Europie Środkowej. Są to głównie niewielkie jeziora, stawy i wolno płynące rzeki, stosunkowo podatne na przedostawanie się zanieczyszczeń ze środowiska, na przykład spływanie zanieczyszczeń z pól.