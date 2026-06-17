Sprawdzili jakość wody w europejskich akwenach. Wygrał Cypr, a co z Polską?
W raporcie eksperci oceniali europejskie kąpieliska pod kątem obecności bakterii Escherichia coli oraz enterokoków, czyli kałowych paciorkowców. Przebadano warunki panujące w oceanie, morzach, jeziorach i rzekach we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, Albanii i Szwajcarii - łącznie na ponad 22 tysiącach kąpielisk. W zależności od liczebności bakterii jakość wody była następnie oceniana jako bardzo dobra, dobra, wystarczająca lub niewystarczająca.
CZYTAJ TEŻ: Gorąco aż strach. Tyle stopni będzie w weekend
Polska na końcu zestawienia
Jakość wody w większości europejskich kąpielisk okazała się bardzo dobra - w 2025 roku odnotowano ją w 84 procent akwenów. Najlepiej w zestawieniu wypadł Cypr, gdzie poziom ten osiągnięto we wszystkich badanych kąpieliskach. Na kolejnych miejscach znalazły się Grecja (97,1 proc.), Bułgaria (96,9 proc.) oraz Austria (96,5 proc.).
Najsłabiej w zestawieniu wypadła Albania z zaledwie 16,8 procent bardzo dobrych kąpielisk, a obok niej stawkę zamykały Estonia (56,9 proc.) i Polska (58,7 proc.). Nie oznacza to jednak, że wyprawa na nasze krajowe plaże wiąże się z ryzykiem mikrobiologicznym - polskie kąpieliska miały przeważnie dobrą lub wystarczającą jakość wody.
- Tego lata wszyscy możemy czerpać korzyści z wdrożenia unijnych przepisów dotyczących wód kąpielowych. Zdecydowana większość naszych wód jest wystarczająco czysta, by można było w nich pływać - powiedziała dyrektor Europejskiej Agencji Środowiska Leena Yla-Mononen.
Rzeki brudniejsze niż morza
Autorzy raportu zauważyli, że w ostatnich dekadach jakość wody w europejskich kąpieliskach znacznie się poprawiła. W 2025 roku kąpiel była możliwa w wielu zbiornikach miejskich i rzekach, które wcześniej były silnie zanieczyszczone. Jak wyjaśnili, to efekt regularnego monitoringu stanu wody, zmodernizowanych systemów kanalizacyjnych i coraz wydajniejszych oczyszczalni.
Naukowcy wskazali jeszcze jedną zależność - jakość wody w kąpieliskach morskich była znacznie lepsza niż w rzekach i jeziorach. Wynika to z charakterystyki wielu śródlądowych akwenów kąpielowych w Europie Środkowej. Są to głównie niewielkie jeziora, stawy i wolno płynące rzeki, stosunkowo podatne na przedostawanie się zanieczyszczeń ze środowiska, na przykład spływanie zanieczyszczeń z pól.