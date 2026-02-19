Logo TVN24
Świat

Jako pierwszy wrócił do "bocianiej stolicy Niemiec"

Bociany wróciły do Hamburga w środku zimy
Bociany wróciły do Hamburga w środku zimy
Źródło: ENEX
Bociany wracają do Hamburga. Jak podały lokalne media, pierwszy osobnik pojawił się w gnieździe we wtorek. Ptakom wydaje się nie przeszkadzać fakt, że w niemieckiej metropolii wciąż panuje zima.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Jak podał niemiecki portal MOPO, pierwszy wracający bocian biały wylądował w gnieździe we wtorek. Ptak został zaobserwowany w okręgu administracyjnym Bergedorf na obrzeżach obszaru metropolitarnego. Ornitolog Juergen Pelch wyjaśnił, że wczesny moment przylotu wskazuje, iż ptak mógł spędzać zimę w Europie Zachodniej, na przykład na Półwyspie Iberyjskim.

- Możliwe również, że w ogóle nie migrował i spędził zimę w okolicach Hamburga - dodał ekspert.

Bociania stolica Niemiec

Ptak przyleciał w momencie, gdy w północnych Niemczech panowała surowa zima. Na ziemi zalegała warstwa śniegu, a temperatura nocami spadała do -8 stopni Celsjusza. Pelch tłumaczył jednak, że chłód nie przeszkadza ptakom, ponieważ ich gęste upierzenie zapewnia ochronę przed zimnem. Większym problemem może okazać się pokrywa śnieżna, utrudniająca poszukiwanie pożywienia - drobnych ssaków, płazów czy mięczaków.

Według oddziału Niemieckiego Związku Ochrony Przyrody i Różnorodności Biologicznej (NABU), w 2025 roku na obszarze metropolitarnym Hamburga zanotowano 45 par bocianów, które wychowały prawie setkę piskląt. Portal MOPO podkreślił, że czyni to Hamburg jedną z bocianich stolic Niemiec.

Opracowała: Agnieszka Stradecka

Źródło: MOPO

Źródło zdjęcia głównego: ENEX

NiemcyHamburgzwierzęta w mieściezwierzętabociany
