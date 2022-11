Jak poprawić słuch w głośnych miejscach? Naukowcy zalecają odpowiednie treningi

Trening odróżniania tempa (z angielskiego rate discrimination training) polega na ćwiczeniu, w którym mózg rozróżnia prędkości rozchodzenia się dźwięków. Jak pokazują badania naukowców z Uniwersytetu Marylandu w College Park w USA, technika ta może potencjalnie poprawić słuch milionów starszych osób. Jednak, jak podkreślają eksperci, należy pamiętać o tym, że nasza zdolność do "przesiewania" dźwięków ma tendencję do pogarszania się wraz z wiekiem. Artykuł na ten temat opublikowano w czasopiśmie "Journal of the Association for Research in Otolaryngology".