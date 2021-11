Wieczorny spacer rodziny grizli. Nagrał ją policyjny monitoring

Niedźwiedzica grizli i jej cztery młode wybrały się na nocny spacer po mieście Jackson w północno-zachodnim Wyoming. Zwierzęta są już dobrze znane obserwatorom dzikiej przyrody, ale teraz zwróciły na siebie jeszcze większą uwagę. Wędrówkę uchwyciły kamery monitoringu we wtorek przy lokalnym posterunku policji.

Znana niedźwiedzica

Policja zamieściła nagranie w mediach społecznościowych w środę. Jak dodano w specjalnym oświadczeniu, przy wsparciu agencji rządowej zajmującej się ochroną dzikiej przyrody U.S. Fish and Wildlife Service, przepędzono rodzinę niedźwiedzi do mniej zaludnionego obszaru.