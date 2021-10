Izrael. Miecz sprzed 900 lat na dnie Morza Śródziemnego, prawdopodobnie należał do krzyżowca

Z dna Morza Śródziemnego amator nurkowania wydobył miecz, który prawdopodobnie należał do krzyżowca. Wiek broni szacuje się na 900 lat. - Pod muszlami i kamieniami znajdował się naprawdę dobrze zachowany miecz - powiedział Jakow Szarwit, szef wydziału archeologii w Izraelskim Urzędzie do spraw Zabytków.

Miecz należący prawdopodobnie do krzyżowca, który popłynął do Ziemi Świętej prawie tysiąc lat temu, został wydobyty z dna Morza Śródziemnego - poinformował w poniedziałek Izraelski Urząd do spraw Zabytków (Israel Antiquities Authority - IAA). Władze podkreśliły, że odkrycia dokonał nurek amator.

Miecz krzyżowca na dnie morza

Może jest na nim jakieś imię

- Przypuszczamy, że ten rycerz pełnił służbę w cytadeli w Atlit, to niedaleko od tego miejsca (gdzie odnaleziono miecz - red.). To początek badań, musimy go oczyścić, jeszcze wcześniej musimy go prześwietlić i wtedy uzyskamy więcej informacji na temat miecza. Może jest na nim napisane jakieś imię, może jest jakieś zdobienie i to też da nam więcej informacji o rycerzu, który dzierżył ten piękny miecz - dodał Szarwit.