Burza śnieżna Elpis uderzyła w Jerozolimę. Premier Grecji przeprasza za nieradzenie sobie ze skutkami gwałtownej pogody

Śnieżyca Elpis nawiedziła w środę Jerozolimę. Izraelscy meteorolodzy prognozują, że w stolicy spadnie do 20 centymetrów śniegu. Premier Grecji przeprosił za zbyt słabe przygotowanie państwa do radzenia sobie ze skutkami silnej burzy śnieżnej. W Turcji gwałtowna aura spowodowała zamknięcie dróg na obszarze całego kraju.

Grecja. Tysiące kierowców uwięzionych na autostradzie

Burza Elpis uderzyła też w Grecję. Po poniedziałkowej nawałnicy tysiące kierowców utknęło na zasypanej śniegiem obwodnicy stolicy Attiki Odos. Część z nich ewakuowano, inni porzucili swoje samochody i wracali do domów pieszo.

W środę około trzech tysięcy gospodarstw domowych w rejonie Aten pozostaje bez prądu, w poniedziałek liczba ta wynosiła 20 tysięcy. Z powodu trudnych warunków pogodowych tego dnia w Atenach komunikacja miejska rozpoczęła pracę później niż zakładano. Operator transportu miejskiego OASA poinformował, że ruch na ulicach miast powinien wrócić do normy w ciągu kilku najbliższych dni. Środę ustanowiono w Atenach dniem wolnym w związku z panującymi w mieście złymi warunkami atmosferycznymi - poinformował w środę grecki dziennik "Kathimerini".

Premier Grecji Kyriakos Mitsotakis przeprosił obywateli za zbyt słabe przygotowanie państwa do radzenia sobie ze skutkami silnej burzy śnieżnej, która sparaliżowała transport w Atenach.

Śnieżyca w Jerozolimie

Burza śnieżna Elpis dotrze do Jerozolimy w środę - poinformował w środę powołujący się na Izraelską Służbę Meteorologiczną (IMS) portal Times of Israel. Izraelscy meteorolodzy prognozują opady śniegu sięgające w stolicy 20 centymetrów. Władze wezwały mieszkańców do unikania korzystania z dróg oraz ogłosiły zamknięcie szkół. Postawione w stan gotowości zostały także służby drogowe.