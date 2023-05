Astronauci z misji Ax-2 wrócili na Ziemię. "To była fenomenalna podróż"

Załoga Ax-2 bezpiecznie wylądowała we wtorek wieczorem lokalnego czasu na Florydzie. Kapsuła Dragon z astronautami spadła do Zatoki Meksykańskiej, u wybrzeży miasta Panama City. Lot powrotny trwał około 12 godzin. Była to druga w historii prywatna misja zorganizowana przez firmę Axiom z Houston.