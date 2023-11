Islandia. Kolejny dzień, kolejne wstrząsy. "Żyjemy w ogromnej niepewności"

W poniedziałek w południowej Islandii odnotowano kolejne wstrząsy. Zdaniem ekspertów z Islandzkiego Biura Meteorologicznego (IMO), do erupcji wulkanu Fagradalsfjall może dojść w każdej chwili. Z powodu zagrożenia ewakuowano mieszkańców miasta Grindavík, ale w niedzielę i poniedziałek pod asystą policji wpuszczono ich po to, aby mogli zabrać najpotrzebniejsze rzeczy. - Żyjemy teraz w ogromnej niepewności - mówił Matthew James Roberts z IMO.

- Żyjemy teraz w ogromnej niepewności. Nie wiemy, czy dojdzie do erupcji. Jeśli tak, to nie wiemy, jakie szkody wystąpią - powiedział Matthew James Roberts z IMO.

Ewakuacja miasta Grindavík, niektórzy mogli wrócić

Prawie wszyscy z 3800 mieszkańców miasta byli w stanie znaleźć zakwaterowanie u członków rodziny lub przyjaciół, a tylko od 50 do 70 osób trafiło do ośrodków ewakuacyjnych.

W niedzielę niektórym ewakuowanym pozwolono na krótko wrócić do miasta, aby mogli zabrać swoje rzeczy, takie jak dokumenty, leki lub zwierzęta domowe. - Trzeba było zaparkować samochód pięć kilometrów od miasta. Wygląda to jak strefa wojny, czy coś takiego, to bardzo dziwne - powiedziała Vera.