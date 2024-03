Niesamowity widok tuż po starcie samolotu

W sobotę wieczorem na półwyspie Reykjanes w południowo-zachodniej Islandii doszło do czwartej od grudnia ubiegłego roku erupcji wulkanicznej . Po raz kolejny wypływ lawy nastąpił w okolicach miasta Grindavik, którego mieszkańcy zostali niezwłocznie ewakuowani. Bariery ochronne, wybudowane dookoła miejscowości po wcześniejszych wybuchach, spełniły swoje zadanie i skierowały lawę z dala od domów.

Ewakuacje i powroty

Jak podał islandzki nadawca RUV, w nocy z poniedziałku na wtorek strumienie lawy nieco zwolniły, w szczególności w okolicy Grindaviku, chociaż objętość materiału wyrzucanego z ziemi pozostała taka sama. W rejonie zanotowano niewielką aktywność sejsmiczną. Jak przekazali wulkanolodzy, wciąż istnieje ryzyko, że lawa dotrze do drogi, która łączy Grindavik z miastem Þorlákshöfn, a następnie spłynie do morza.

- Wiemy, że jeśli zasadowa lawa wejdzie w kontakt z wodą morską, mogą powstać opary chloru. Będzie więc istniało lokalne zagrożenie, gdy lawa wpłynie do morza - tłumaczyła w niedzielę geolog Kristin Jonsdottir. - Lawa może również stać się niestabilna po zetknięciu z falami, może dojść do niewielkich eksplozji. Miejsce, w którym spotykają się morze i lawa, zawsze będzie niebezpieczne.

Wybuchowi towarzyszy emisja gazu i pyłu wulkanicznego. Ich stężenie wzrosło tak wysoko, że w poniedziałek konieczna była ewakuacja pracowników elektrowni w Svartsengi. Po kilku godzinach poziomy substancji unormowały się, umożliwiając bezpieczny powrót do pracy. Jak przekazały we wtorek rano lokalne media, w ciągu dnia możliwy będzie powrót mieszkańców do Grindaviku, chociaż służby przekazały, że zalecają ponowne opuszczenie miasta na noc.