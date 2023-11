"To piękne miasto, w którym czuliśmy się bezpiecznie. Teraz tylko czekamy, kiedy to się stanie"

Duża liczba wstrząsów na półwyspie Reykjanes położonym na południowo-zachodnim krańcu Islandii obserwowana jest od kilku tygodni. Aktywność sejsmiczna znacznie nasiliła się około 10 dni temu, co wzbudziło obawy o erupcję wulkanu w tamtej części kraju. Sytuacja jest bardzo niebezpieczna, bo magma przepływa podziemnymi korytarzami i szczelinami, co powoduje zniszczenia na powierzchni ziemi.

"Jesteśmy załamani. Tylko czekamy, kiedy to się stanie"

- W piątek poszłam do pracy, po drugiej (godzinie - red.) zaczęły się mocne trzęsienia, wróciłam do domu. Odebrałam dzieci z przedszkola, ze szkół, Siadamy do stołu, jemy obiad i się zaczęło - opowiadała. Jak relacjonowała, trzęsienia nadchodziły "jedno za drugim". - Zaczęły nam spadać telewizory, obrazki ze ścian, w kuchni wszystko się pootwierało, naczynia zaczęły się tłuc - opisywała.

Rozmówczyni TVN24 przekazała, niektórzy mają jeszcze możliwość wjechania do miasta i zabrania najpotrzebniejszych rzeczy. - My mieliśmy taką możliwość raz. (...) Zostało dużo zdjęć, dużo pamiątek, ubrań. Jesteśmy załamani - przyznała. Jak opowiadała, Grindavik "to piękne miasto, w którym czuliśmy się bezpiecznie". - To jest niewyobrażalne, że teraz tylko czekamy, kiedy to się stanie - mówiła o spodziewanej erupcji wulkanu.