Miną miesiące, zanim będą mogli wrócić do domów

Na Islandii nadal obowiązuje stan nadzwyczajny w związku z możliwym wybuchem wulkanu na półwyspie Reykjanes na południowo-zachodnim krańcu wyspy, choć ryzyko erupcji maleje ze względu na spadek aktywności sejsmicznej - przekazały w piątek miejscowe służby. Według władz, z powodu uszkodzeń budynków i dróg na skutek wstrząsów mieszkańcy ewakuowanego miasta Grindavik będą mogli wrócić do domów dopiero za kilka miesięcy.

W wyniku spadku aktywności od początku tygodnia poziom ryzyka związanego z trzęsieniami Ziemi w mieście Grindavik został obniżony w czwartek z awaryjnego do niebezpiecznego - poinformował w oświadczeniu islandzki organ obrony cywilnej.

Mieszkańcy będą mogli wrócić do domów za kilka miesięcy

Od czwartku ewakuowani mieszkańcy mogą wjeżdżać do Grindaviku, aby odebrać więcej rzeczy osobistych. W piątek to niespełna czterotysięczne miasto odwiedziło pięciu deputowanych do islandzkiego parlamentu.