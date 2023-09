Islandia wznawia komercyjne polowania na narażone na wyginięcie wieloryby

Okrutna praktyka

Zagrożone wyginięciem

Według organizacji International Union for Conservation of Nature, płetwalom grozi wyginięcie. Tymczasem w ubiegłym roku w Islandii zabito 148 takich wielorybów. Minister ds. żywności i rolnictwa Islandii Svandis Svavarsdottir podkreśliła w piątek, że obecne zezwolenie na polowania zostało wydane w 2019 roku, zanim objęła ona ten resort, i pozostaje ono w mocy do końca 2023 roku. W czerwcu Svavarsdottir zawiesiła licencje na polowania, gdy zlecony przez rząd raport wykazał, że nie są one zgodne z islandzkimi przepisami dotyczącymi dobrostanu zwierząt. Ponowne wydanie pozwolenia poprzedziło zaostrzenie przepisów dotyczących sprzętu wykorzystywanego w czasie polowań. Dyrektor na Europę organizacji Humane Society International Ruud Tombrock, ocenił, że "nie sposób wytłumaczyć, dlaczego minister Svavarsdottir odrzuciła jednoznaczne wnioski z badania naukowego, które sama zleciła, dowodzącego, jak brutalne i okrutne jest komercyjne polowanie na wieloryby". Islandia, Norwegia i Japonia to jedyne kraje, w których nadal prowadzi się polowania na wieloryby.