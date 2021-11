Tak kurczy się lodowiec na Islandii. Widać to na filmie poklatkowym

- Postawiliśmy kamerę około metra od czoła lodowca. Nagrywaliśmy go przez sześć tygodni i zarejestrowaliśmy cofnięcie lodu o kilkadziesiąt metrów, więc to był dość dramatyczny wynik na tak krótki czas obserwacji. Jest to bardzo niepokojące. To wyraźne przyspieszenie procesu topnienia jest nierozerwalnie związane z antropogenicznymi zmianami klimatu, czyli powodowanymi przez działalność człowieka, przez emisję gazów cieplarnianych - powiedział doktor Baxter. - Jedną z trudności związanych z kryzysem klimatycznym jest to, że jego skutki są dla wszystkich tak bardzo widoczne. Zmiany zachodzą na poziomie chemicznym, cząsteczkowym, trudno to sobie zwizualizować, i dlatego właśnie szukamy takich miejsc jak to, które pokazują nam, jak dokładnie wygląda kryzys klimatyczny - dodał.