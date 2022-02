Koniec z połowem wielorybów od 2024 roku na Islandii. Powodem brak korzyści ekonomicznych

Islandia jest jednym z trzech krajów na świecie, gdzie władze zezwalają na połów wielorybów. Ma się to jednak zmienić od 2024 roku, ponieważ działalność ta, zdaniem rządu, nie przynosi korzyści ekonomicznych.

"O ile nie pojawią się ku temu inne przesłanki, nie ma powodu, by zezwalać na wielorybnictwo od 2024 roku kiedy wygasną przyznane pozwolenia. Niewiele wskazuje na to, by ta działalność przynosiła korzyści ekonomiczne" - napisała w piątek minister rybołówstwa Svandis Svavarsdottir w felietonie opublikowanym przez dziennik Morgunbladid.