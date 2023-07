Erupcja wulkanu na Islandii. Apel do mieszkańców, by zamknęli okna

Na półwyspie Reykjanes w południowo-zachodniej Islandii, w pobliżu stolicy kraju Reykjaviku, doszło do erupcji wulkanu - poinformowało w poniedziałek wieczorem krajowe biuro meteorologiczne. Władze zaapelowały do mieszkańców pobliskich domów o prewencyjne zamknięcie okien, aby uchronić się przed działaniem szkodliwych gazów.

- W tej chwili jest to bardzo mała erupcja - uspokajał Matthew Roberts z działu usług i badań w IMO. Dodał, że nie ma bezpośredniego zagrożenia dla ludzi w regionie.

Obawy o opary

Władze obawiają się, że ulatniający się gaz będzie największym zagrożeniem dla mieszkańców okolicy. Dlatego zapobiegawczo zaapelowano do nich o zamknięcie okien i wyłączenie klimatyzacji. Poproszono także, by unikać przebywania w niewielkiej odległości od wulkanu, w razie pogorszenia sytuacji.

Wulkany na Islandii

Półwysep Reykjanes to wulkaniczne i sejsmicznie gorące miejsce, położone na południowy zachód od stolicy Islandii.

Od marca 2011 roku aktywność wulkaniczna na tym obszarze trwała przez sześć miesięcy, co skłoniło tysiące Islandczyków i turystów do odwiedzenia tego miejsca. W sierpniu 2022 roku na tym samym obszarze doszło do trzytygodniowej erupcji wulkanu Fagradalsfjall.