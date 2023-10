Ponad pięć tysięcy trzęsień ziemi w trzy dni. "Są znakiem ostrzegawczym"

czytaj dalej

Liściouchy, niewielkie gryzonie, potrafią przetrwać na wysokości powyżej 6000 metrów nad poziomem morza. Badacze przeanalizowali DNA osobników znalezionych wysoko w Andach i porównali je z genami zwierząt z niższych partii gór - jak się okazało, należą one do tej samej populacji, co oznacza, że niektóre liściouchy świadomie wspinają się na niegościnne szczyty. Tajemnicą pozostaje fakt, dlaczego to robią.