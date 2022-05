Burza pyłowa na chwilę schłodziła Pakistan

W Pakistanie od wielu dni temperatura osiąga rekordowo wysokie wartości. Władze kraju podały, że pierwszy raz od dziesięcioleci w Pakistanie nie było wiosny - zima od razu zmieniła się w lato. We wtorek upały przerwała na chwilę burza pyłowa.

Burza pyłowa przetoczyła się we wtorek przez stolicę Pakistanu. W Islamabadzie zrobiło się wietrznie i deszczowo, co przyniosło krótkotrwałe wytchnienie od rekordowej fali upałów.

Jak przekazali meteorolodzy, wraz z nadejściem burzy pyłowej temperatura w regionie spadła o 3-4 stopnie Celsjusza. To jednak niewiele wobec utrzymującego się od wielu dni skwaru. Jak podano, w środę termometry znów pokazywać miały do 41 st. C.