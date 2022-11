11 osób wciąż zaginionych. Wodospady wody i błota spływały po włoskim raju

Mieszkańcy Ischii zaczęli sprzątać po osuwisku, do którego doszło w sobotę wczesnym rankiem. Jak opisywali, zjawisko było prawdziwą katastrofą, a ulice zmieniły się w "wodospady wody i błota". Służby ratunkowe wciąż szukają zaginionych osób.

Ischia powoli podnosi się po tym, jak w sobotę doszło tam do ulewnych opadów deszczu, które przyczyniły się do powstania osuwisk. Jeden z mieszkańców opisywał, że gdy obudził się w sobotę, jego oczom ukazały się "wodospady wody i błota" na ulicach. Niektórzy wyszli już na zewnątrz, by zacząć sprzątać po kataklizmie na swoich posesjach i drogach dojazdowych.