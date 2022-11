6-latka jedną z ofiar śmiertelnych lawiny błotnej na Ischii

Do trzech ofiar śmiertelnych wzrósł bilans tragicznego osuwiska, do którego doszło na włoskiej wyspie Ischia w sobotni poranek. Wśród potwierdzonych ofiar jest jedno dziecko. Służby ratunkowe nie przerywają poszukiwań dziewięciu zaginionych osób.

Po godzinie 14 lokalne media podały, że liczba ofiar śmiertelnych osuwiska w mieście Casamicciola Terme wzrosła do co najmniej trzech. Wśród ofiar jest dziewczynka w wieku 5-6 lat. Jak wskazuje serwis informacyjny Rai News, ciało zostało znalezione w sypialni domu zmiecionego przez żywioł. Rodzice i brat dziecka nadal znajdują się na liście zaginionych, podobnie jak jego krewni i sąsiedzi - służby nieprzerwanie prowadzą poszukiwania dziewięciu osób.

Rząd Włoch w niedzielę wprowadził stan kryzysowy na wyspie i przyznał pierwszą transzę pomocową w wysokości dwóch milionów euro. Vincenzo De Luca - przewodniczący regionu Kampania, do którego administracyjnie należy wyspa Ischia zwrócił także uwagę na zjawisko nielegalnego budownictwa na wyspie.

- Ludzie muszą zrozumieć to, że na niektórych obszarach nie można mieszkać - powiedział.

"Wodospady wody i błota"

Ischia powoli podnosi się po tym, jak w sobotę doszło tam do ulewnych opadów deszczu, które przyczyniły się do powstania osuwisk. Jeden z mieszkańców opisywał, że gdy obudził się w sobotę, jego oczom ukazały się "wodospady wody i błota" na ulicach. Niektórzy wyszli już na zewnątrz, by zacząć sprzątać po kataklizmie na swoich posesjach i drogach dojazdowych.