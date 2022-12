Włochy. Wyspa Ischia nadal zagrożona opadami. Ewakuacja mieszkańców

Włoska wyspa Ischia przed tygodniem została nawiedzona przez ulewy, które przyczyniły się do powstania rozległego osuwiska. Zginęło co najmniej 11 osób. W piątek władze podjęły decyzję o prewencyjnej ewakuacji ponad tysiąca osób, w związku z niepokojącymi prognozami pogody. Do regionu znów zmierza fala opadów.