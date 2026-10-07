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Isaias może być pierwszym huraganem na Atlantyku od dawna. Przygotowują się na najgorsze

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Huragany - najważniejsze informacje
Źródło wideo: NASA/NOAA/NASA Earth Observatory/tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: NOAA/NHC
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Burza tropikalna Isaias może stać się pierwszym w tym sezonie huraganem na Atlantyku. Naukowcy przestrzegają, że przed uderzeniem w ląd żywioł się umocni. Na obszarze, któremu zagraża Isaias, rozpoczęto przygotowania.

Amerykańskie Narodowe Centrum ds. Huraganów (NHC) podało, że w środę po południu czasu lokalnego burza tropikalna Isaias znajdowała się około 840 kilometrów na południe od ujścia rzeki Missisipi. Towarzyszył jej wiatr o średniej prędkości 85 kilometrów na godzinę. Burza powoli poruszała się na północny wschód w stronę wybrzeża Stanów Zjednoczonych.

Przygotowują generatory, paliwo, bariery

W środę zjawisko nabierało siły nad ciepłymi wodami Zatoki Meksykańskiej. Według informacji przekazanych przez NHC, do czwartkowego poranka Isaias stanie się huraganem. Do lądu dotrzeć ma w nocy z piątku na sobotę, prawdopodobnie jako huragan trzeciej kategorii w pięciostopniowej rosnącej skali Saffira-Simpsona. Wiatr może wtedy rozwijać średnią prędkość do 178 km/h.

Burza prawdopodobnie uderzy w ląd między ujściem rzeki Missisipi a plażą Indian Pass na Florydzie. Na zagrożonym obszarze wprowadzane są pierwsze środki ostrożności. Gubernator Florydy Ron DeSantis ogłosił we wtorek stan wyjątkowy w 25 hrabstwach, wzywając mieszkańców do przygotowania planów na wypadek klęski żywiołowej. Zespoły reagowania kryzysowego przygotowują awaryjne generatory, paliwo, żywność, wodę i bariery przeciwpowodziowe.

- Lepiej przygotować się na huragan trzeciej kategorii i mieć do czynienia z mniej intensywną burzą, niż zakładać, że będzie słabsza, a potem zostać uderzonym przez "trójkę" - napisał w mediach społecznościowych DeSantis.

Potężny zbiornik paliwa

Jak podała stacja CNN, Isaias prawdopodobnie ulegnie gwałtownej intensyfikacji. Mówi się o niej, gdy prędkość wiatru towarzyszącemu burzy wzrasta o ponad 56 km/h w czasie doby lub mniejszym. Zjawisko to jest coraz częstsze - ocieplające się oceany stanowią zbiornik paliwa dla huraganów i tajfunów.

Tegoroczny sezon huraganowy na Atlantyku był dotychczas dość spokojny. Jest to powiązane ze zjawiskiem El Nino, anomalią temperatury wód równikowego Pacyfiku, która kształtuje pogodę w wielu regionach świata. Na Oceanie Atlantyckim hamuje ona aktywność huraganową poprzez uskoki wiatru - strefy nagłej zmiany prędkości lub kierunku wiatru, które osłabiają wirujące burze tropikalne i huragany.

Źródło: CNN, NHC, Associated Press
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Tagi:
Huragany, tajfuny, cyklonyAtlantykZmiany klimatu
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