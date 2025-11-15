Tysiące osób bez prądu, zalane miasto. Krajobraz po Claudii

Wysoki poziom rzek w Wielkiej Brytanii po przejściu burzy Claudii Źródło: Reuters

Po spustoszeniu Półwyspu Iberyjskiego burza Claudia dotarła do Irlandii i Wielkiej Brytanii. W piątek służby meteorologiczne tych krajów wydały alarmy, w tym drugiego stopnia (pomarańczowe), ostrzegając mieszkańców przed intensywnymi opadami i silnym wiatrem.

Tysiące osób bez prądu w Irlandii

W Irlandii Claudia doprowadziła do przerw w dostawie energii elektrycznej. W sobotę o godzinie 9 lokalnego czasu około pięć tysięcy domów, farm i gospodarstw pozostawało bez prądu - poinformował dostawca energii ESB. Dodał, że pracownicy przedsiębiorstwa usuwają awarie w miejscach, gdzie jest już wystarczająco bezpiecznie.

Straż pożarna w Dublinie, stolicy kraju, poinformowała w piątek rano, że wyjechała do ponad 20 interwencji. Ostrzegła także mieszkańców przed drzewami leżącymi na drogach i chodnikach. Niekorzystna pogoda doprowadziła także do odwołania niektórych wydarzeń. Jednym z nich był pierwszy dzień wyścigów konnych w mieście Navan we wschodniej Irlandii.

#StormClaudia



Although the orange warning has now lapsed, look out for storm damage this morning if you are out



Trees, cables and debris may be blocking paths and roads awaiting clearance.



We have responded to over 20 storm incidents since 1200 yesterday



📸 Clongriffin pic.twitter.com/qvuXrwzDDj — Dublin Fire Brigade (@DubFireBrigade) November 15, 2025 Rozwiń

W sobotę po południu w Irlandii nie obowiązywały już pomarańczowe ostrzeżenia. W hrabstwach Armagh i Down w północno-wschodniej części wyspy, w Irlandii Północnej, w mocy wciąż były jednak żółte alarmy.

Zalane walijskie miasto

Claudia zaznaczyła się także w Wielkiej Brytanii. Agencja Środowiska wydała ponad 190 alarmów i ponad 80 ostrzeżeń przed powodziami. Do najgroźniejszej sytuacji doszło w mieście Monmouth w południowej Walii. W nocy nawiedziła je powódź, a woda szybko się poruszała, stwarzając zagrożenie dla infrastruktury - przekazała lokalna straż pożarna. Służby ratowały mieszkańców z zalanych domów.

Burza Claudia doprowadziła do zalania miasta Monmouth w Walii Źródło: ENEX

Massive flooding due to River Monnow overflowing in Monmouth, Wales, UK 🇬🇧 pic.twitter.com/E5ACegIgkG — Disaster News (@Top_Disaster) November 15, 2025 Rozwiń

Groźnie było także w północnej Anglii. Wiatr był tam na tyle silny, że wyrywał drzewa i niszczył linie energetyczne. W mieście Bollington w hrabstwie Cheshire mieszkańcy zostali ewakuowani z domów po tym, gdy drzewo spadło na jeden z budynków. Podobne zdarzenie miało miejsce w mieście Oldham nieopodal Manchesteru. W hrabstwie West Midlands w kilku miejscach doszło do przerwania wałów przeciwpowodziowych.

Zagrożenia pogodowe nie opuszczą Wielkiej Brytanii także w przyszłym tygodniu. Tym razem będą to jednak niskie temperatury. Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowotnego (UKHSA) wydała ostrzeżenia przed zimnem dla części środkowej i północnej Anglii. Wartości na termometrach spadną nawet o osiem stopni Celsjusza, a miejscami może padać śnieg.