Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Miał 150 lat, czyli był młodzieniaszkiem. Niezwykły widok na plaży

|
Rekin polarny z hrabstwa Sligo w Irlandii
Rekin polarny został wyrzucony na brzeg w północno-wschodniej Irlandii. To pierwszy taki przypadek w tym kraju. Rekiny te cieszą się niezwykłą jak na kręgowce długowiecznością - potrafią żyć nawet kilkaset lat.

Irlandzka Grupa ds. Waleni i Delfinów (IWDG) poinformowała, że w sobotę jej wolontariusze otrzymali informację o martwym rekinie wyrzuconym na brzeg. Ryba została znaleziona na plaży w pobliżu miejscowości Finisklin.

Zgłaszający zdarzenie przekazali, że był to rekin olbrzymi, stosunkowo często spotykany w wodach Atlantyku. Gdy eksperci udali się na miejsce, zobaczyli jednak przedstawiciela zupełnie innego, znacznie bardziej zaskakującego gatunku.

Długowieczny kręgowiec

Na plaży leżał rekin polarny (Somniosus microcephalus). Przedstawiciele tego gatunku rzadko opuszczają zimne wody Arktyki i północnego Atlantyku - do tej pory żaden z nich nie był widziany w Irlandii. Martwy samiec mierzył około trzy metry długości, a jego wiek oceniono na około 150 lat. Wbrew pozorom oznacza to, że był on dość młody.

- Rekin grenlandzki jest najdłużej żyjącym kręgowcem na świecie, żyjący nawet kilka stuleci. Najstarszy odnotowany osobnik miał ponad pół tysiąca lat - wyjaśnili eksperci.

Rekiny polarne osiągają dojrzałość płciową w wieku około 150 lat, a matki rodzą młode po okresie ciąży trwającym od 8 do 18 lat.

Jak podał nadawca RTE, ciało zwierzęcia zostało zabezpieczone i przekazane Irlandzkiemu Muzeum Narodowemu. Zanim rekin trafi jednak na ekspozycję, przejdzie szczegółową sekcję zwłok. Eksperci mają nadzieję, że dostarczy ona nowych danych dla lepszego poznania tego rzadkiego, głębinowego gatunku.

Źródło: RTE, IWDG

Udostępnij:
Tagi:
Irlandiazwierzęta
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom