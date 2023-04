Powódź błyskawiczna w Iraku. Woda porwała auto i zalewała domy

Ulice zmieniały się w rwące potoki, domy były zalewane wodą aż po piętra. Powodzie, do których doszło w prowincji Duhok w Iraku były konsekwencją intensywnych opadów deszczu. W regionie wciąż może silnie padać.

Na nagraniach widać, jak ulicą płynie rwąca rzeka i porywa wszystko, co napotka na swojej drodze, między innymi oblepiony błotem samochód.

Fala powodziowa zmywała pojazdy

Ogromne szkody

- Ta powódź wyrządziła ogromne szkody w mieście Bamerne, w tym w gospodarstwach domowych, pojazdach i szkołach. Wiele ulic jest zniszczonych - relacjonował burmistrz miasta Bizaw Mohammed. W sumie zupełnie zniszczonych jest około 21 domów, w tym co najmniej dwie szkoły.

Intensywne ulewy mają dawać się we znaki co najmniej do końca weekndu.