"Co można zrobić?"

- Temperatura rośnie, obecnie przekracza 50 stopni, w ostatnim czasie dobija do 52 stopni - powiedział mieszkaniec Bagdadu Mohammed Sadeq. - Co można zrobić? Wraca się do domu, nie ma prądu i jest tak gorąco, że aż pali. Ale trzeba iść do pracy, mamy rodziny i obowiązki - dodał.