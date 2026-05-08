Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Po wielu latach wraca woda. "Ziemia była sucha, ale teraz znów ożyła"

|
Woda wróciła na irackie mokradła
Woda wróciła na irackie mokradła
Źródło: Reuters
Na mokradła w południowym Iraku powraca woda. Ich rdzenni mieszkańcy - spośród których wielu wyemigrowało w ostatnich latach z powodu suszy - mają nadzieję, że sytuacja poprawi się na dłużej i będą mogli powrócić do swoich domów.

Mokradła Chibayish na południu Iraku przez ostatnie lata były mokradłami tylko z nazwy, bo z powodu deficytu wody niemal zupełnie wyschły. To sprawiło, że wielu lokalnych hodowców bydła musiało szukać innego miejsca do wypasu swoich stad.

- Jakiś czas temu w ogóle nie było wody i padło całe nasze bydło. Wielu naszych ludzi wyemigrowało z powodu suszy - powiedział Haidar Qassem, hodowca wołów domowych w środkowej części mokradeł.

Jassim al-Assadi, ekspert do spraw irackich terenów bagiennych, wyjaśnił, że obszar Ishan Hallab - część irackich mokradeł wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO, uznawana przez niektórych za biblijny raj Eden - całkowicie wyschła w latach 2021-2025, zmuszając hodowców do jej opuszczenia.

Na mokradła wraca życie

W ostatnich miesiącach fortuna zaczęła się jednak odwracać. Intensywne zimowe opady podniosły poziom wody w irackich zbiornikach - ministerstwo zasobów wodnych poinformowało, że rezerwy wodne wzrosły o około sześć miliardów metrów sześciennych. Pozwoliło to uwalniać na mokradła kolejne porcje wody. To nie wszystko - urzędnik Azin Wadai dodał, że większe dopływy, lepsze zarządzanie wodą i większe opady sezonowe zwiększyły przepływ Tygrysu i Eufratu, dwóch największych irackich rzek, umożliwiając dopływ większych ilości wody do mokradeł.

Woda wróciła na irackie mokradła
Woda wróciła na irackie mokradła
Źródło: Reuters

Dzięki wymienionym czynnikom mokradła zaczęły się odbudowywać. Al-Assadi wyjaśnił, że w 2026 roku obszar pokryty wodą zwiększył się do 32-26 procent w porównaniu do ośmiu procent w poprzednich pięciu latach. Dane te potwierdzili iraccy urzędnicy do spraw zasobów wodnych. Wyższy poziom wody przełożył się na stopniowy wzrost bioróżnorodności - zarówno wśród zwierząt, jak i roślin. Pojawiło się między innymi więcej trzcinowisk, które są istotne dla lokalnych mieszkańców, ponieważ budują oni z tych roślin swoje tradycyjne domy.

Lokalni hodowcy bydła mają nadzieję, że władze zdecydują się na dalsze kontrolowane uwalnianie wody na mokradła, dzięki czemu sytuacja poprawi się jeszcze bardziej. - Ziemia była sucha, ale teraz znów ożyła - przyznał z radością hodowca bawołów Raheem Abdul Zahra.

Woda wróciła na irackie mokradła
Woda wróciła na irackie mokradła
Źródło: Reuters

Więcej wody na mokradłach daje nadzieję na powrót kolejnych członków ludu Ma'dan, rdzennych mieszkańców tego terenu. Wielu z nich opuściło Chibayish po tym, gdy w latach 90. Saddam Hussein celowo osuszył mokradła, uważając, że lokalni mieszkańcy zdradzili go podczas wojny z Iranem w latach 1980-1998 roku. Po obaleniu Husseina w 2003 roku mokradła zaczęły być ponownie zalewane, dzięki czemu wróciło na nie około 250 tysięcy Ma'dan.

Poziom wody jest bardzo niski. Niewiele brakuje do pobicia rekordu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Poziom wody jest bardzo niski. Niewiele brakuje do pobicia rekordu

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
Tagi:
Irak
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Deszcz, parasol, lato, opady
Weekend będzie spokojny. Nowy tydzień przyniesie drastyczną zmianę
Łódź, ulica Piotrkowska w maju
Urodzinowa trasa TVN24 trwa. Taka będzie pogoda
Park Narodowy Great Smoky Mountains
Martwe ptaki na terenie parku narodowego. Jest dochodzenie
Świat
Wulkan
Weszli pomimo zakazu. Trzy osoby nie żyją
Świat
David Attenborough
Nietypowy prezent na setne urodziny sir Davida Attenborough
Świat
Burza, chmury
Uwaga na burze z silnym deszczem. Tu wydano alarmy IMGW
Polska
Zniszczenie po przejściu tornada w Missisipi
Kilkaset zniszczonych budynków, wielu rannych. "Módlmy się za Missisipi"
Świat
Deszcz, parasol
Tutaj warto zabrać ze sobą parasol
noc burza piorun pioruny chmury pogoda
Gdzie jest burza? Wciąż grzmi w części kraju
Polska
Burza, noc, piorun, niebo
Alarmy przed burzami. Miejscami będą ważne niemal do wschodu słońca
Polska
Ulewa, intensywne opady deszczu, noc
Tutaj nocą spadnie najwięcej deszczu
Aligatory walczyły na tarasie mieszkanki Florydy
Myślała, że to włamywacze. Prawda okazała się bardziej przerażająca
Świat
Gradobicie w Zdzieszowicach (Opolskie)
Potężne gradobicia w kilku województwach. Zdjęcia i nagrania
Polska
Deszcz, deszczowa aura
Wiry niżowe przerwą suchą i złą passę. Co nas czeka
Pożar w Puszczy Solskiej
Czy w Puszczy Solskiej spadnie deszcz? Prognoza
Kolorado nawiedziła majowa śnieżyca
W kalendarzu maj, a za oknem śnieżyca
Świat
Wyschnięte tereny podmokłe w lesie niedaleko Pomiechówka (woj. mazowieckie), maj 2026
Znany scenariusz w nieznanej skali. Kluczowy magazyn wody "jest prawie pusty"
Arleta Unton-Pyziołek
Wysuszone jezioro Velence
Poziom wody jest bardzo niski. Niewiele brakuje do pobicia rekordu
Świat
Deszcz, ulewa
Tak będzie wędrować strefa opadów. Mapa i radar
Deszcz, deszczowo, wiosna
Deszcz, burze i niekorzystny biomet
Burza, pioruny, noc
Gdzie jest burza? Miejscami mocno pada
Polska
deszcz, ulewa, noc
Nocna wędrówka strefy opadów. Tu popada i zagrzmi
Góry Lefka Ori
Odkryli na Krecie, nazwali na cześć papieża
Nauka
Burze
Nadchodzą dynamiczne zjawiska. Burze przetoczą się nad krajem
Orki najmniejsze utknęły na plaży
Utknęły na plaży blisko rekordowo długiego mostu
Świat
Wzburzony Bałtyk (zdjęcie poglądowe)
Niebezpieczne warunki na Bałtyku. IMGW ostrzega
Polska
Pożar lasu na Lubelszczyźnie
Alert RCB dla kolejnego województwa. "Zachowaj ostrożność"
Polska
Lubelskie, pożar lasu-06.05.26
Zakaz wstępu do parku narodowego. Panuje "bezprecedensowa" susza
Polska
Nad Polską przechodzi front z opadami deszczu
Tak opady będą szły przez Polskę. Mapa i radar
Polska
Wiosenny poranek
Prawie 20 stopni Celsjusza o poranku. Gdzie było najcieplej
Polska
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom