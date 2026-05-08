Świat Po wielu latach wraca woda. "Ziemia była sucha, ale teraz znów ożyła" Oprac. Krzysztof Posytek |

Woda wróciła na irackie mokradła Źródło: Reuters

Mokradła Chibayish na południu Iraku przez ostatnie lata były mokradłami tylko z nazwy, bo z powodu deficytu wody niemal zupełnie wyschły. To sprawiło, że wielu lokalnych hodowców bydła musiało szukać innego miejsca do wypasu swoich stad.

- Jakiś czas temu w ogóle nie było wody i padło całe nasze bydło. Wielu naszych ludzi wyemigrowało z powodu suszy - powiedział Haidar Qassem, hodowca wołów domowych w środkowej części mokradeł.

Jassim al-Assadi, ekspert do spraw irackich terenów bagiennych, wyjaśnił, że obszar Ishan Hallab - część irackich mokradeł wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO, uznawana przez niektórych za biblijny raj Eden - całkowicie wyschła w latach 2021-2025, zmuszając hodowców do jej opuszczenia.

Na mokradła wraca życie

W ostatnich miesiącach fortuna zaczęła się jednak odwracać. Intensywne zimowe opady podniosły poziom wody w irackich zbiornikach - ministerstwo zasobów wodnych poinformowało, że rezerwy wodne wzrosły o około sześć miliardów metrów sześciennych. Pozwoliło to uwalniać na mokradła kolejne porcje wody. To nie wszystko - urzędnik Azin Wadai dodał, że większe dopływy, lepsze zarządzanie wodą i większe opady sezonowe zwiększyły przepływ Tygrysu i Eufratu, dwóch największych irackich rzek, umożliwiając dopływ większych ilości wody do mokradeł.

Dzięki wymienionym czynnikom mokradła zaczęły się odbudowywać. Al-Assadi wyjaśnił, że w 2026 roku obszar pokryty wodą zwiększył się do 32-26 procent w porównaniu do ośmiu procent w poprzednich pięciu latach. Dane te potwierdzili iraccy urzędnicy do spraw zasobów wodnych. Wyższy poziom wody przełożył się na stopniowy wzrost bioróżnorodności - zarówno wśród zwierząt, jak i roślin. Pojawiło się między innymi więcej trzcinowisk, które są istotne dla lokalnych mieszkańców, ponieważ budują oni z tych roślin swoje tradycyjne domy.

Lokalni hodowcy bydła mają nadzieję, że władze zdecydują się na dalsze kontrolowane uwalnianie wody na mokradła, dzięki czemu sytuacja poprawi się jeszcze bardziej. - Ziemia była sucha, ale teraz znów ożyła - przyznał z radością hodowca bawołów Raheem Abdul Zahra.

Więcej wody na mokradłach daje nadzieję na powrót kolejnych członków ludu Ma'dan, rdzennych mieszkańców tego terenu. Wielu z nich opuściło Chibayish po tym, gdy w latach 90. Saddam Hussein celowo osuszył mokradła, uważając, że lokalni mieszkańcy zdradzili go podczas wojny z Iranem w latach 1980-1998 roku. Po obaleniu Husseina w 2003 roku mokradła zaczęły być ponownie zalewane, dzięki czemu wróciło na nie około 250 tysięcy Ma'dan.

