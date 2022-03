Po burzy piaskowej zmarła jedna osoba, ponad 1500 trafiło do szpitali

Potężna burza piaskowa nawiedziła stolicę Iraku. Śmierć poniosła co najmniej jedna osoba, a ponad 1500 osób z trudnościami w oddychaniu trafiło do szpitali. Eksperci twierdzą, że częste burze piaskowe w kraju tym związane są ze zmianami klimatu, w tym nasilającą się suszą.

Burza piaskowa spowiła Bagdad w czwartek. Niebo nad miastem przybrało żółte, pomarańczowe i brązowe barwy. Tego dnia wieczorem do szpitali zostało przyjętych 1536 osób, które skarżyły się na problemy z oddychaniem - poinformowały media.

Jedna osoba nie żyje

Susza przynosi więcej tego typu zjawisk

Burze piaskowe są częstym zjawiskiem w stolicy Iraku i położonym na północy kraju Regionie Kurdystanu. Według ekspertów jest to związane z nasilającą się suszą, w wyniku której spada poziom wody w rzekach Eufrat i Tygrys, powstaje więcej suchych i piaszczystych terenów.

Irak to jedno z najbardziej dotkniętych państw na świecie negatywnymi zmianami klimatu. Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała go za piąty najbardziej narażony kraj. Objawia się to między innymi rosnącą temperaturą i niedoborami wody.