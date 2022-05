Burza piaskowa w Iraku. Odwołane loty, zamknięte instytucje rządowe, setki osób w szpitalach

Kolejna burza piaskowa przetoczyła się przez Irak. Setki osób trafiły do szpitali z powodu problemów związanych z oddychaniem. Zjawisko zmusiło władze do zamknięcia instytucji rządowych i szkół. Z powodu złych warunków atmosferycznych wstrzymało pracę lotnisko w stolicy kraju, Bagdadzie.

Potężna burza piaskowa po raz kolejny w ciągu ostatniego czasu nawiedziła Irak. Szczególnie mieszkańcy Bagdadu mocno ucierpieli z powodu złych warunków pogodowych. Setki osób w stolicy i miastach położonych na południu kraju trafiły do szpitali z problemami z oddychaniem - poinformowali przedstawiciele służb medycznych.

Międzynarodowe lotnisko w Bagdadzie poinformowało w oświadczeniu, że z powodu słabej widzialności zamyka swoją przestrzeń powietrzną i wstrzymuje wszystkie loty do odwołania.

"Teraz burze występują co trzy lub cztery dni"

W ciągu ostatnich kilku tygodni Irak nawiedzała co najmniej jedna burza piaskowa tygodniowo, a Irakijczycy twierdzą, że jest to najgorsza taka seria w historii.

- Teraz burze występują co trzy lub cztery dni - powiedział 23-letni taksówkarz Ahmed Zaman. - To oczywiście skutek zmian klimatycznych i braku deszczu, bo gdy tylko wieje wiatr, to wzbija się kurz i piasek - dodał.