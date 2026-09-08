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Relacjonowali wybuch wulkanu i zaginęli. Trwają poszukiwania dziennikarzy

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Wulkan ciągle nie daje im spokoju
Po erupcji wulkanu Lewotolok w Indonezji
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
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Osiem osób, w tym pięciu dziennikarzy, zaginęło w okolicach aktywnego wulkanu Anak Krakatau w Indonezji. Jak przekazali ratownicy, zaginieni podróżowali łodzią motorową w celu relacjonowania przebiegu erupcji. Wybuch wulkanu doprowadził do wielodniowych przerw w pracy kilku lotnisk.

W miniony piątek doszło do erupcji wulkanu Anak Krakatau, położonego pomiędzy indonezyjskimi wyspami Jawa i Sumatra. Pył wydobywający się z krateru doprowadził do paraliżu ruchu lotniczego, który dotknął setki tysięcy pasażerów. Jak poinformowały miejscowe władze, we wtorek główne lotnisko w Dżakarcie oraz cztery inne porty lotnicze zostały otwarte.

We wtorek wieczorem lokalnego czasu jedna z indonezyjskich agencji ratunkowych podała, że zaginęło osiem osób. Chodzi o pięciu dziennikarzy, którzy relacjonowali erupcję oraz trzech członków załogi. Grupa poruszała się motorówką i zaginęła w poniedziałek w rejonie Cieśniny Sundajskiej, oddzielającej Jawę od Sumatry. Z jednostką nie ma kontaktu. Szef agencji przekazał, że na miejscu trwa akcja poszukiwawcza.

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Milionowe straty

Z powodu unoszącego się w powietrzu pyłu do tej pory wstrzymano lub przekierowano na inne lotniska prawie trzy tysiące lotów. Według wyliczeń stowarzyszenia indonezyjskich przewoźników lotniczych Bayu Sutanto od piątku linie lotnicze mogły tracić nawet milion dolarów dziennie z powodu przestojów. Jak przekazał indonezyjski minister transportu, uziemione maszyny przejdą kontrolę, zanim zostaną dopuszczone do lotu.

- Być może przygotowanie samolotów zajmie nieco więcej czasu - powiedział Dudy Purwagandh i dodał, że przetestowanych zostanie co najmniej 178 maszyn.

We wtorek rano doszło do trzech kolejnych erupcji wulkanu Anak Krakatau, jednak były one mniejsze od piątkowego wybuchu. - Jak dotąd ich wpływ nie jest tak duży, jak w przypadku poprzednich erupcji, ale nadal będziemy to monitorować - przekazała szefowa indonezyjskiej agencji geologicznej Lana Saria.

Kolejny aktywny wulkan w Indonezji
Kolejny aktywny wulkan w Indonezji
Źródło zdjęcia: Reuters

Kolejny aktywny wulkan. "Wciąż się martwimy"

Leżący między wyspami Jawą a Sumatrą wulkan Anak Krakatau to jeden z około 130 aktywnych wulkanów w Indonezji, leżącej w Pacyficznym Pierścieniu Ognia - obszarze o zwiększonej aktywności sejsmicznej i wulkanicznej. Zaczął się formować 100 lat temu w miejscu wulkanu Krakatau, którego erupcja w 1883 roku wywołała potężne tsunami i zabiła wówczas ponad 36 tysięcy osób.

Anak Krakatau nie jest jedynym wulkanem, który niepokoi mieszkańców Indonezji. We wtorek doszło do erupcji wulkanu Lewotolok położonego na wyspie Lembata w południowej części kraju. Wybuchowi towarzyszyły wylewy lawy oraz wyrzut materiału wulkanicznego. Jak opowiadali mieszkańcy okolicznych miejscowości, strumienie lawy niemal dotarły do wiosek.

- Codziennie słyszymy co najmniej 10 erupcji, a za każdym razem, gdy ziemia zadrży, opada też pył - przekazała w rozmowie z agencją informacyjną Reuters jedna z mieszkanek. - Wciąż się martwimy, ponieważ kiedyś po erupcjach doszło do wielkiej powodzi - dodała.

Źródło: PAP, Reuters
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Tagi:
Indonezjawulkany
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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