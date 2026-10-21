Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Były krakowski urzędnik zatrzymany. Ma wyrok za łapówki, był poszukiwany listem gończym
Były krakowski urzędnik zatrzymany. Ma wyrok za łapówki, był poszukiwany listem gończym
Świat

Indonezja. Wyszedł do pracy, znalazł metalowe szczątki. To mogła być chińska rakieta

|
Plantacje palmy olejowej na wyspie Borneo
Chińska firma LandSpace odzyskała pierwszy stopień rakiety Zhuque-3
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Człon chińskiej rakiety Zhuque-2E, który w niedzielę rano przeleciał nad Polską, mógł spaść na Borneo. We wtorek władze Indonezji informowały o aluminiowych szczątkach, które pojawiły się na terenie jednej z plantacji w rejonie miasta Sampit. Obiekt znaleziono kilka kilometrów od ludzkich siedzib.

W niedzielę w atmosferę wszedł człon chińskiej rakiety Zhuque-2E (ZQ-2E). Obiekt został wyniesiony w przestrzeń okołoziemską 14 października, a przed deorbitacją był widoczny na polskim niebie. Jak informowała Polska Agencja Kosmiczna (POLSA), do ponownego wejścia w atmosferę doszło nad wyspą Borneo, która podzielona jest między Indonezję, Malezję i Brunei.

"Myślałem, że to fragment samolotu"

Według informacji przekazanych przez agencję prasową AFP, niektóre fragmenty ZQ-2E mogły dotrzeć do Ziemi. We wtorek indonezyjskie władze rozpoczęły bowiem śledztwo dotyczące obiektu, który spadł na teren plantacji palmy olejowej w rejonie miasta Sampit na południu Borneo. W niedzielę wieczorem nad obszarem rozległ się głośny huk, a w poniedziałek jeden z pracowników znalazł metalowe szczątki.

- Po prostu tam leżały. Na początku myślałem, że to fragment samolotu - opowiadał mężczyzna w rozmowie z AFP. Jak dodał, obiekt znajdował się około trzy kilometry od miejsca zakwaterowania pracowników. - Zazwyczaj pracujemy w tym miejscu, ale na szczęście wszyscy wrócili do domu i nikogo nie było na plantacji.

>>> CZYTAJ TEŻ: Symulowali użycie broni jądrowej przeciw asteroidzie. Co się okazało

Komendant lokalnej policji opisał obiekt jako "dość dużą, aluminiową płytę o długości do dziewięciu metrów, nieregularnym kształcie i widocznych śladach spalania". Według indonezyjskiej Narodowej Agencji ds. Badań i Innowacji (BRIN), szczątki mogły pochodzić z rakiety ZQ-2. Jak podała AFP, nie udało im się natychmiast skontaktować z Chińską Narodową Agencją Kosmiczną w celu uzyskania komentarza.

Rosnące prawdopodobieństwo

We wtorek rano indonezyjskie władze poinformowały o znalezieniu drugiego obiektu około kilometra od miejsca odkrycia pierwszych szczątków. Jak przekazał rzecznik agencji lotnictwa cywilnego, obydwa przedmioty wydawały się być wykonane z tego samego materiału, prawdopodobnie stopu aluminium. Szczątki zostały przewiezione do pobliskiej bazy wojskowej w celu ich zbadania.

Według Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), chociaż ryzyko zranienia przez obiekt wchodzący w niekontrolowany sposób w atmosferę pozostaje niewielkie, w latach 2019-2024 wzrosło, głównie z powodu intensyfikacji działalności kosmicznej. Jest to związane z coraz większą liczbą startów, satelitów i powrotów w atmosferę. Szczątki "kosmicznych śmieci" zazwyczaj lądują jednak w wodach oceanicznych, które pokrywają ponad 70 procent powierzchni Ziemi.

>>> CZYTAJ TEŻ: Japonia obrała kurs na marsjański księżyc. Na Ziemię mają trafić próbki z Fobosa

Źródło: AFP, ESA. tvnmeteo.pl
Udostępnij:
Tagi:
IndonezjaKosmos
Czytaj także:
Rękaw wiatrowy pomiar lotnictwo shutterstock_2411289041
Ostrzeżenia IMGW dla trzech województw. Silnie wieje
Prognoza
Burza Austen zbliża się do Wielkiej Brytanii
Austen jest pierwsza na liście. Idzie na Wielką Brytanię
Świat
Pszczoły
Pszczoły obsiadły auto. Były na nim tak długo, że kierowca poszedł spać
Ciekawostki
Głaz spadł na samochód w południowej Hiszpanii
Ogromny głaz spadł na samochód i zabił jedną osobę
Świat
Jesień, pogodnie
Wybuch ciepła, a potem zastrzyk chłodu. Tak urządzą nas niże
Prognoza
Plaża w mieście KuGompo w Republice Południowej Afryki
Śmiertelny atak rekina. Władze zamknęły plaże
Świat
Południową Francję nawiedziły powodzie
Ponad 400 litrów deszczu w trzy godziny. Idą kolejne burze
Świat
Asteroida minie Ziemię
Symulowali użycie broni jądrowej przeciw asteroidzie. Co się okazało
Nauka
Alstonia Scholaris
Jednych przyprawia o ból głowy, inni go kochają. Hanoi podzielone
Świat
Japońska agencja kosmiczna wystrzeliła rakietę H3
Japonia obrała kurs na marsjański księżyc. Na Ziemię mają trafić próbki z Fobosa
Świat
Jesień nabiera kolorów
Zmierzamy w stronę dużego ciepła
Prognoza
Powodzie w gminie Guardamar de la Safor w Walencji
Załamanie pogody w Hiszpanii. Ludzie uciekali na dachy budynków
Świat
Niski poziom wody w Wiśle
"Powinniśmy się cieszyć z deszczowej pogody"
Polska
Jesienne słońce
20 stopni, a nawet więcej. Pogoda zrobi prezent ciepłolubnym
Prognoza
Powodzie w Stambule
Największe opady od ponad 80 lat. Nie żyje osiem osób
Świat
Longyearbyen, stolica Svalbardu
Nie mogą pić wody z kranu. Wkrótce takich miejsc może być więcej
Świat
Fragment rakiety ZQ-2E ponownie wszedł w atmosferę
Człon chińskiej rakiety ponownie wszedł w atmosferę. Komunikat POLSA
Polska
Lionel Messi
"Szałwia Messiego". To nowy gatunek
Ciekawostki
Huragan Trudy u wybrzeży Meksyku
Trudy zaczął słabnąć, Champi zamknął lotniska
Świat
Gałąź spadła na grupkę dzieci
"Potrzebuję pomocy!". Gałąź przygniotła grupę dzieci
Świat
Pogoda na Wszystkich Świętych. Przełom października i listopada może być cieplejszy niż zwykle
Pogoda na Wszystkich Świętych. Modele widzą anomalię temperatury
Arleta Unton-Pyziołek
Sztorm na Bałtyku, Ustka
Wzburzone fale na Bałtyku. Zobacz zdjęcia
Polska
Powodzie w południowej Hiszpanii
Ulewy w Hiszpanii. "Nadchodzące godziny będą krytyczne"
Świat
To może być ostatnia zmiana czasu na zimowy
Wskazówki przestawiamy natychmiast. Organizm potrzebuje więcej czasu
Nauka
Pogoda na 16 dni: Nastąpi skok temperatury do prawie 20 stopni
Przed nami duża zmiana temperatury. Pogoda na 16 dni
Prognoza
Emu biegał po ulicach Santa Cruz
Emu biegał po ulicach miasta. Nagranie
Ciekawostki
Skrzyniarki na Słowacji
Poślizgnął się i spadł z dużej wysokości. Nie żyje polski turysta
Świat
Bukowisko
Bukowisko na nagraniu. "Piękna i pełna dynamizmu scena"
Polska
Śmigłowiec amerykańskiej straży przybrzeżnej
Wywróciła się łódź, rekiny zaatakowały kilka osób
Świat
Chile
Lawina zepchnęła ich do lodowatej wody. Trzy osoby nie żyją
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom