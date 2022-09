Seria silnych trzęsień ziemi w Indonezji

Indonezyjska Agencja Meteorologii, Klimatologii i Geofizyki poinformowała, że wystąpiły co najmniej cztery trzęsienia ziemi o magnitudzie od 5,5 do 6,2. Ich epicentrum znajdowało się w odległości około 37 kilometrów na północny zachód od Mamberamo Tengah w północnej części prowincji. Wstrząsy miały głębokość do 16 km.